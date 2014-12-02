پتروشیمی حق مسلم گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی عصر سه شنبه در دیدار رییس جمهور با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، گفت: کاهش سهم بیمه صنایع، بهبود فضای کسب و کار، انتخاب مدیران دلسوز و بهره گیری از اتاق فکر باید اولویت دولت باشد.

وی افزود: حذف روش دولتی برای جلوگیری از رانت و فساد، کوچک سازی دولت، عزل و نصب بر اساس شایسته سالاری و افزایش سهم منابع بانکی برای استان های کمتر توسعه یافته باید در دستور کار دولت باشد.

وی بیان کرد: دولت پتروشیمی زنجان را وعده داد، در عین حال پتروشیمی گلستان با 94 هزار سهام دار و 400 میلیارد تومان سرمایه بدون بدهکاری نیاز جدی به حمایت دولت دارد.

بهرامی اظهار کرد: پتروشیمی حق مسلم مردم گلستان است.

حمید دامغانی، رئیس اتاق بازرگانی گلستان هم در ادامه گفت: اولین درخواست فعالان استان، تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری و همچنین حمایت از پتروشیمی گلستان با 94 هزار سهام دار است.

وی افزود: سرانه در آمد مردم گلستان از میانگین کشوری هم کمتر است.

وی بیان کرد: افزایش نرخ سود بانک ها ضربه محکمی به صنعت و اقتصاد استان گلستان زد و صادرات استان را هم تحت تاثیر قرار داد.

دامغانی خاطرنشان کرد: گلستان ظرفیت فراوانی در مرغ و تخم مرغ دارد و می تواند در صادرات نقش مهمی ایفا کند، این کار نیازمند حمایت های دولتی هستیم که در صورت انجام شد خروجی خوبی خواهد داتش.

وی خواستار اجرای عدالت مالیاتی شد و افزود: ارزش افزوده در همه جای دنیا از مصرف کننده نهایی گرفته می شود ولی در کشور ما شرکت های واسطه کوچک باید به صنایع بزرگ ارزش افزوده پرداخت کنند و در نهایت خودشان از جیب بگذارند.

در ادامه، علی قلی ایمانی مدیر خانه کشاورز گلستان گفت: کشاورزی در گلستان غیر اقتصادی است و مردم رقبتی به این کار نشان نمی دهند.

وی افزود: صدمات فراوانی و عدم توانایی کشاورزان در بازپرداخت و همچنین فرار سرمایه گذران به دلیل نرخ های بالای سود بانکی وضعیت کشاورزی گلستان را وخیم کرده است.

وی تصریح کرد: در استان بحران آب داریم و نیاز است برای آب و همچنین تنوع کشت استان برنامه ریزی شود.

ایمانی اضافه کرد: چاه های استان باید برقی شوند و هم وزارت جهاد و هم وزارت نفت باید از کشاورزان حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: کاهش سود بانک ها، افزایش مدت زمان بازپرداخت به 10 سال، فعال کردن تعاونی ها، حذف واسطه ها و تقویت صندوق های کشاورزی برای حمایت از کشاورزان نیاز است.

کامران احدپور، سرمایه گذار مقیم انگلستان و مدیر تنها هتل 5 ستاره گلستان، هم در این نشست گفت: صنعت گردشگری پایین ترین نرخ رشد را داشته، از 18 میلیون مسافران مشهد مقدس تنها 150 هزار نفر آن در گلستان ماندگاری می شوند که این قابل تامل است.

وی افزود: ظرفیت های فراوانی در گردشگری گلستان وجود دارد که می توان با کمی توجه بیشترین بهره را از آنها برد.

وی بیان کرد: علی رغم جاذبه های فراوان، استان ما کمتر معرفی شده و به همین دلیل نیاز از نظر زیرساختی توجه ویژه ای به گردشگری گلستان شود.

احدپور تصریح کرد: نرخ بهره بانک ها بالا است و سرمایه گذران از بانک ها گله دارند، در عین حال بانک ها از نبود سرمایه گله می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اتفاق عجیب در دولت قبل پدیده نرخ ارز مرجع بود.