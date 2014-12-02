۸ دامغانی به رقابت های ورزشی معلولان در مصر اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خراسانی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ضمن اشاره به اعزام نمایندگان استان به رقابت های ورزشی معلولان در مصر اظهار داشت: این گروه شامل هشت نفر از ورزشکاران معلول دامغانی هستند که همراه با ۴۹ ورزشکار معلول ایرانی دیگر به مسابقات خاورمیانه و شمال آفریقا اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مسابقات معلولان خاورمیانه و شمال آفریقا به مسابقات منطقه منا موسوم است گفت: این رقابت ها از دوازدهم تا بیستم آذر ادامه دارد و در آن ۳۳ کشور منطقه منا شرکت می کنند.

مسئول گروه اعزامی ورزشکاران استان سمنان تصریح کرد: از دامغان سه ورزشکار مرد در رشته های دو میدانی، دوچرخه سواری و بوچیا و دو ورزشکار زن در رشته های تنیس روی میز و دو میدانی همراه با سه مربی به این رقابت ورزشی اعزام شدند.

خراسانی در خاتمه افزود: هشت نماینده استان سمنان از ۲۰۰ نفر ورزشکار معلول برای اعزام به این رقابت ها انتخاب شده اند.