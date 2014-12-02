  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۲۹

خراسانی:

۸ دامغانی به رقابت های ورزشی معلولان در مصر اعزام شدند

۸ دامغانی به رقابت های ورزشی معلولان در مصر اعزام شدند

سمنان - مسئول گروه اعزامی ورزشکاران استان سمنان گفت: در آستانه روز جهانی معلولان، هشت ورزشکار دامغانی به عنوان نمایندگان استان در مسابقات ورزشی معلولان منطقه منا به مصر اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خراسانی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ضمن اشاره به اعزام نمایندگان استان به رقابت های ورزشی معلولان در مصر اظهار داشت: این گروه شامل هشت نفر از ورزشکاران معلول دامغانی هستند که همراه با ۴۹ ورزشکار معلول ایرانی دیگر به مسابقات خاورمیانه و شمال آفریقا اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مسابقات معلولان خاورمیانه و شمال آفریقا به مسابقات منطقه منا موسوم است گفت: این رقابت ها از دوازدهم تا بیستم آذر ادامه دارد و در آن ۳۳ کشور منطقه منا شرکت می کنند.

مسئول گروه اعزامی ورزشکاران استان سمنان تصریح کرد: از دامغان سه ورزشکار مرد در رشته های دو میدانی، دوچرخه سواری و بوچیا و دو ورزشکار زن در رشته های تنیس روی میز و دو میدانی همراه با سه مربی به این رقابت ورزشی اعزام شدند.

خراسانی در خاتمه افزود: هشت نماینده استان سمنان از ۲۰۰ نفر ورزشکار معلول برای اعزام به این رقابت ها انتخاب شده اند.

کد مطلب 2434875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها