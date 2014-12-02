25 نفر در استان بوشهر بر اثر ایدز جان باختند/شناسایی 430ایدزی در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی خواجه‌ئیان به مناسبت روز جهانی ایدز اظهار داشت: به صفر رساندن میزان بروز ابتلا به بیماری ایدز از برنامه‌های اصلی سازمان جهانی بهداشت است به همین دلیل امسال به طور خاص توجه این سازمان به جوانان و نوجوانان است.

وی افزود: گروه سنی جوانان و نوجوانان به دلیل حساس بودن بیشتر از گروه‌های سنی دیگر در معرض ابتلا به ایدز هستند به همین دلیل شعار جهانی امسال " ایدز، جوانان و نوجوانان" نامگذاری شد.

خواجه‌ئیان تنها راه مقابله با این بیماری را پیشگیری معرفی‌کرد و بیان داشت: افراد باید روش‌های دقیق پیشگیری، برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی را دنبال کنند تا اگر کسی به این بیماری مبتلا شد، سریع شناسایی شود زیرا هر چه فرد مبتلا زودتر شناسایی شود، طول عمر بیشتر و کیفیت زندگی بهتری خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به افراد مبتلا به ایدز در استان بوشهر خاطرنشان‌کرد: در استان ما بالغ بر 430 نفر مبتلا به این بیماری شناسایی شده‌اند که عمده این تعداد در شهرستان‌های بوشهر و دشتستان زندگی می‌کنند و بیشتر آنها آقایان هستند و بالغ بر 25 نفر در سال‌های اخیر به دلیل ابتلا به این بیماری در استان جان خود را از دست داده اند.

معاون فنی معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان بوشهر با بیان اینکه راهکارهایی برای شناسایی‌کردن ویروس HIV در حال انجام است گفت: یکی از مهم‌ترین کارها فراهم کردن کیت‌های تشخیص سریعHIV است که در تمامی مراکز بهداشتی درمانی موجود است و به ما کمک می‌کند که سریعتر بیماری را شناسایی کرده و در درمان آن اقدامات بهتر و موثرتری انجام دهیم.

خواجه‌ییان افزود: نه تنها استفاده از این کیت‌ها رایگان است بلکه عمده خدمات جانبی که برای مبتلایان به بیماری ایدز ارایه می‌شود نیز رایگان است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی خطوط تلفنی(Hotline) با شماره 34227660 در شهرستان بوشهر و شماره 33336680 در شهرستان دشتستان برای ارایه مشاوره به مبتلایان بدون اینکه شماره تلفن فرد مبتلا ثبت شده و یا نام و نشانی از وی گرفته شود از جمله اقداماتی است که در پیشگیری از ابتلا به این بیماری انجام شده است.

خواجه‌ئیان افزود: برای دریافت مشاوره تلفنی و حضوری مانند قبل، شهروندان بوشهری با شماره 33325927 و شهروندان برازجانی با شماره 34229949 تماس برقرار کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی باشگاه‌های مثبت گام مؤثری در بهتر زندگی کردن افراد مبتلا به این بیماری است که این باشگاه ها مکان هایی هستند که افراد مبتلا دور هم جمع شده و سعی می‌شودکه خدمات اجتماعی بهتری به آنها ارایه شود.