روحانیت با فقر مادی و معنوی مبارزه کنند / کاهش ایران هراسی در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه سه شنبه در نشست با علما، فضلا و طلاب استان گلستان در مصلی گرگان اظهار کرد: متاسفانه امروز چهره ای که اسلام توسط تکفیری ها و افراطی ها نشان داده می شود چهره بسیار غیر واقعی است و در کشورهای مختلف عده ای با نام اسلام خون مسلمانان را می ریزند و نام اسلام را با نام دین خشونت و نفرت در اذهان مردم جهان می پاشند که این ظلم بسیار بزرگی به پیامبر گرامی اسلام و ظلم به اسلام است .

وی افزود: امروز وقتی که ایران پیشنهاد ایرانی عاری از خشونت را توسط یک روحانی در سازمان ملل مطرح می کند موجب می شود تمام جهان این پیشنهاد را بپذیرند و به آن رای دهند.

حجت الاسلام روحانی با بیان این که در هفته های آینده شاهد یک اجلاس بزرگ در کشور با عنوان مبارزه با خشونت و افراطی گری هستیم، گفت: ما امروز به دنبال ترویج اسلام رحمانی و اعتدال و مبارزه با تفکر غلط خشونت که خود را به غلط به نام اسلام نامیده است هستیم.

رییس جمهوری در ادامه با بیان این که امروز ما در شرایطی هستیم که باید اسلام تقریب مذاهب باشد ولی برخی جملاتی می گویند که با بطن وحدت دنیای اسلام فاصله دارد، گفت: بسیاری از علمای اسلام اعم از شیعه و سنی همیشه دنبال وحدت هستند و وحدت از توصیه های همیشگی امام راحل بود.

وی افزود: ما امروز باید به دنبال این باشیم که حوزه ها و فقه ما فقه تقریب باشد و شیعه و سنی را به هم نزدیک تر می کنیم و دنیای اسلام را در سراسر جهان به هم نزدیک تر کنیم و کاری که امروز دولت جمهوری اسلامی ایران از شما متوقع است این است که روحانیت امروز برای حل مشکلات کشور پیشگام باشند.

دکتر روحانی تصریح کرد: فقر مادی منجر به فقر معنوی می شود و باید تلاش کنیم با فقر مادی و معنوی مبارزه کنیم و روحانیت پیشتاز اخلاق، معنویت و اتحاد و معنویت در جامعه و پیشتاز توسعه باشد.

وی با بیان این که ما در دنیای رقابت هستیم گفت: ما از لحاظ اقتصادی بدون رقابت نمی توانیم پیشرفت کنیم و باید در بخش کشاورزی که استان گلستان قطب است تکنولوژی را وارد این بخش کنیم تا کشاورزی قابل رقابت با جهان و به صرفه باشد.

حجت الاسلام دکتر روحانی با بیان این که گلستان استعدادهای زیادی دارد گفت: راه آهن ایران ترکمنستان که فردا در مرز ترکمنستان افتتاح می شود کرویدر شمال – جنوب است و می تواند در تبادل کالا بین دو کشور و تسهیل ارتباطات و تبادل کالا بین کشور ما با آسیای میانه بسیار موثر باشد.

وی افزود: دولت در سال جاری 100 درصد بودجه های عمرانی خود برای استان ها در شش ماه ابتدای سال را تخصیص کامل داده است و سال آینده هم شاهد پیشرفت بهتری در این بودجه هستیم.

دکتر روحانی بیان کرد: تا پایان سال 94 بیش از 121 طرح استان که در این سفر مصوب می شود اجرایی می شود و این امر بدون حضور شما روحانیت و نخبگان و زنان و ملت اندیشمند ممکن نیست.