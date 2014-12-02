به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی عصر سه‌شنبه در نشست تخصصی راه اندازی نخستین انبارمکانیزه گوگرد در عسلویه اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس نقش بسیار مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد و بخش قابل توجهی از کشور در این منطقه تولید می‌شود.

وی توجه به مسائل زیست‌محیطی را به عنوان یکی از اولویت‌های بسیار مهم سازمان منطقه ویژه پارس عنوان کرد و ادامه داد: یکی از برنامه‌های بسیار مهم ما در این این زمینه راه‌اندازی نخستین انبارمکانیزه گوگرد در عسلویه است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس تصریح کرد: به منظور سرعت‌بخشیدن به عملیات صادرات گوگرد از پایتخت انرژی کشور و همچنین وضعیت مسائل زیست‌محیطی در زمینه صادرات گوگرد، در آینده نزدیک شاهد افتتاح انبار مکانیزه صادراتی گوگرد در عسلویه خواهیم بود.

وی در ادامه به نقش بسیار مهم اجرای این انبار مکانیزه در توسعه صادرات گوگرد اشاره کرد و افزود: این انبار مکانیزه باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های جابجایی و حمل و نقل و همچنین افزایش سرعت عمل در صادرات گوگرد خواهد شد.

یوسفی ادامه داد: یکی از محصولات مهم تولیدی در پارس جنوبی گوگرد است که این محصول در یک انبار روباز در کنار اتوبان بوشهر بندرعباس و به صورت روباز نگهداری می‌شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس اذعان داشت: از ظرفیت‌های مختلف برای توسعه هر چه بیشتر منطقه در ابعاد مختلف استفاده خواهیم کرد و همواره مسائلزیست‌محیطی را به صورت ویژه در نظر داریم.