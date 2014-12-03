ملاک انتخاب بازیکنان تیم ملی فایده آنهاست نه بزرگی نامشان

به گزارش خبرنگار مهر، خسوس کاندلاس پس از تساوی تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه در دیدار دوستانه دو تیم که شامگاه سه شنبه در قم برگزار شد اظهار داشت: شناور بودن مسابقه در بازی دوم با توجه به خستگی بازیکنان دو تیم امری طبیعی بود و فضا در این بازی بسته تر بود و دو تیم کار سخت تری برای نفوذ به یک سوم دفاعی حریف داشتند.

وی افزود: امروز بازی متعادلی بود و ایران نسبت به بازی دیروز بهتر عمل کرد ضمن این که در بازی امروز نیازی به پاور پلی نبود زیرا این روش هم جواب نمی‌داد و هم دو نفر از بازیکن رأس اصلی خود را از دست داده بودیم.

مربی تیم ملی فوتسال کشورمان در مورد عملکرد سعید تقی زاده گفت: سعید تقی زاده عنصری زنده در لیگ است و اگر با تیم گیتی پسند اصفهان تعامل ورزشی بیشتری داشته باشیم ، آن‌ها می‌توانند علاوه بر سعید تقی زاده، کمک بیشتری به تیم ما بکنند و به تیم ملی بازیکنان بیشتری بدهند.

کاندلاس در مورد انتقادهایی که به او برای عدم دعوت از مهره‌های نامدار و با سابقه ملی می‌شود، بیان کرد: این امری طبیعی است که به جوان‌گرایی من انتقاد می‌شود و چطور می توان همه را از خود راضی نگه داشت.

وی خاطرنشان کرد: ملاک انتخاب بازیکنان تیم ملی فایده آن هاست نه بزرگی نامشان البته بازیکنان بزرگی هستند که در صورتی که به شرایط آمادگی صد درصد برسند می توانتد به تیم ملی بازگردند.