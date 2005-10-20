مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفتگو با "مهر": لغو طرح فارغ التحصيلان پزشكي، بدون بررسي كارشناسي به نظام پزشكي كشور لطمه مي زند

دكتر حسين كبير اناركي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي " مهر" افزود: دانشگاه آزاد با بيان اين موضوع كه دانشجويان اين دانشگاه به علت اينكه شهريه مي پردازند نبايد طرح بگذرانند اين مساله را توجيه مي كند.

به اعتقاد وي وجود يا عدم نياز به طرح بحثي است كه نيازمند بررسي كامل است، اين كه نياز كشور تا چه اندازه است و آيا تاكنون توزيع نيروي انساني به درستي انجام شده يا خير نيز در بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: فلسفه وجود طرح به اين مساله بازمي گشت كه برخي از استان هايي كه داراي كمبود نيروي متخصص هستند فارغ التحصيلاني را كه از خدمات دولتي استفاده كرده اند را براي مدتي به عنوان تعهد خدمت به كار مي گيرند و به كمك اجراي اين طرح از خدمات تخصصي طرح نيروي انساني استفاده مي كنند و به اين مساله پوشش كشوري مي دهند. حال اگر طرح به طور كامل لغو شود لطمه اي كه وارد مي شود اين است كه بعضي از نقاط كشور كه نيروي خدمات دهنده خود را از نيروهاي طرحي تأمين مي كردند از اين نيرو محروم مي شوند.

زماني اعلام كردند كه خانم هاي متاهل بايد طرح را بگذرانند اما زمان ديگري گفتند كه اين افراد شامل طرح نمي شوند. اين مسايل نشان دهنده عدم برنامه ريزي مناسب در امور مهم و مورد نياز كشور است

وي صرف پرداخت شهريه و متاهل بودن خانم ها را دليل مناسبي براي انجام اين كار ندانست و تصريح كرد: زماني اعلام كردند كه خانم هاي متاهل بايد طرح را بگذرانند اما زمان ديگري گفتند كه اين افراد شامل طرح نمي شوند. اين مسايل نشان دهنده عدم برنامه ريزي مناسب در امور مهم و مورد نياز كشور است.

دكتر كبير اناركي خاطرنشان كرد: هر كار و تصميمي به مدت زمان محدود و مفيدي كار كارشناسي نياز دارد تا بسياري از تعهداتي كه واقعاً نيازي به انجام آنها نيست حذف شود زيرا بايد بررسي شود كه با چه شرايطي اين تعهدات گرفته مي شود. به طور مثال مدتي پيش برخي از فارغ التحصيلان مراجعه كردند كه با وجود معافيت از طرح مي خواهند كه آن را بگذرانند پس از بررسي بيشتر متوجه شديم كه اين افراد به دليل كمبود كار به طرح مي روند تا حداقل به مدت دو سال حقوق دريافت كنند.

وي بررسي نياز سنجي كشور در گروه پزشكي و ميزان نياز به نيروي انساني موجود در كشور و توزيع نامناسب آن را ضروري خواند و افزود: من معتقدم به دليل يك تحصن، طرح به اين بزرگي لغو شود، درست نيست. نياز است تا كل تعهدات قانوني، ضرايب كاري و طرح نيروي انساني به مدت كوتاهي مورد بازبيني قرار گيرد.

مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران راهكار حل اين موضوع را ايجاد شرايط مناسب و جاذبه براي پوشش دادن به نقاط محروم ذكر كرد و اظهار داشت: ديد غير كارشناسي در لغو طرح موجب مي شود نقاط محروم، محروم تر شوند و مشكل اين مناطق افزايش يابد.

ديد غير كارشناسي در لغو طرح موجب مي شود نقاط محروم، محروم تر شوند و مشكل اين مناطق افزايش يابد

وي تأكيد كرد: احياي جايگاه پزشك عمومي و دادن امتيازات مناسب حقوقي براي انجام خدمت در نقاط محروم و درست اجرا شدن طرح اجرا مي تواند راه حل هاي مناسب تري از لغو طرح آن هم تنها براي دانشجويان دانشگاه آزاد و خانم هاي متاهل باشد.

كبير اناركي يادآور شد: تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد نتوانسته ايم نياز كشور را به درستي برطرف كنيم. دانشگاه آزاد محصولي تربيت مي كند كه وزارت بهداشت جذب كننده اين نيرو است و با وجود اينكه وزارتخاته اعلام مي كند بايد ظرفيت هاي دانشگاه آزاد كاهش يابد اما اين مساله تاكنون اجرا نشده است.