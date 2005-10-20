شايعه آزادي طارق عزيز در ازاي شهادت وي بر ضد صدام تكذيب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم ، جواد المالكي تصريح كرد دولت عراق تلاش مي كند با عادلانه برگزار كردن محاكمه صدام از بروز هرگونه اشكال و ايراد در اين روند جلوگيري كند و معيارهاي بين المللي نيز در آن رعايت شود.



مالكي در واكنش به ادعاهايي كه گفته مي شود دادگاه محاكمه صدام سياسي است، گفت : محاكمه صدام يك مساله سياسي نيست بلكه مدارك محكمي وجود دارند كه ثابت مي كند اين دادگاه به دليل جنايات بي شماري است كه صدام بر ضد ملت عراق مرتكب شد.



وي افزود: همه ما از جنايتي كه صدام عليه مردم منطقه دجيل مرتكب شد، اطلاع داريم واين يكي از جناياتي است كه صدام در ارتباط با آن محاكمه مي شود.



اين عضو مجمع ملي عراق اظهار داشت : ما درانتظار چنين روزي بوديم تا از صفحه تلويزيون محاكمه اين باند تبهكاروقاتل را مشاهده كنيم وفرزندان وخانواده هاي قربانيان جنايت هاي صدام وشهدا ببينند كه چگونه عدالت روند خود را سپري مي كند.



مالكي همچنين با اشاره به وجود پرونده هاي زيادي درزمينه جنايت هاي صدام وباند وي از قبيل كاربرد سلاح هاي شيميايي وكشتارهاي گروهي واعدام هاي فراوان، بر توانايي دولت عراق درتامين تمهيدات لازم براي برگزاري محاكمه شفاف وعادلانه وواقعي به منظور محكوم كردن جنايتكاران واجراي حكم اعدام درحق صدام وهمدستان وي تاكيد كرد.



اين عضو مجمع ملي عراق درباره شايعه توافق بر سر آزادي طارق عزيز معاون نخست وزير رژيم صدام در ازاي شهادت وي برضد صدام حسين با تكذيب آن گفت : چنين توافقي وجود ندارد و از آنجا كه چنين مسائلي به قوه قضائيه ارتباط دارد، تشريح اين مساله را به اين قوه واگذار مي كنم.



مالكي افزود: با اين وجود من چنين توافقي رابعيد مي دانم زيرا طارق عزيز همراه صدام جنايات فراواني مرتكب شد بويژه اينكه وي به عنوان بازوي راست صدام در سرپوش نهادن وتوجيه جنايت هاي وي عمل مي كرد.

شايان ذكر است دادگاه صدام ديكتاتور سابق عراق و 7 تن از سران جنايتكار حزب بعث به 28 نوامبر(7آذرماه) موكول شد.

در جلسه روز گذشته محاكمه صدام، ديكتاتور سابق عراق اتهامات كشتار و قتل عام مردم منطقه دجيل عليه خود را رد كرد و تصريح كرد: من از اتهاماتي كه قاضي دادگاه قرائت كرد بري هستم همزمان با آن همقطاران صدام كه در جلسه دادگاه حضور داشتند خود را از اين اتهامات بري دانستند.

خليل الدليمي وكيل ديكتاتور سابق عراق هم خواستار تعويق محاكمه صدام به مدت سه ماه شد. صدام پس ازاينكه حاضر نشد به سوالات قاضي دادگاه پاسخ دهد، گفت : من اختيارات خودم را به موكلم خليل الدليمي مي سپارم .

با اين حال ديكتاتور 68 ساله سابق عراق روز گذشته به همراه 7 تن سران جنايتكارحزب منحله بعث به جرم كشتار 143 تن از شيعيان روستاي دجيل در شمال بغداد و تخريب اراضي شان و سوزاندن زمينهاي كشاورزي اين منطقه تفهيم اتهام شدند .

در جلسه دادگاه علاوه بر"صدام" ، "طه ياسين رمضان "معاون سابق ديكتاتور عراق، "برزان ابراهيم الحسن التكريتي " برادر ناتني ومشاور صدام و رئيس سازمان اطلاعات، "عوض احمد البندر" قاضي سابق دادگاه حزب بعث و مدير دفتر صدام ، "عبدالله كاظم رويد" و "مظهر عبدالله رويد" و "علي الدائي علي" و "محمد غزام علي " نيز حضور داشتند كه به كشتار مردم دجيل متهم هستند.