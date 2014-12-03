مدرس به تنهایی مقابل ظلم ایستادگی کرد/ همه باید با فساد مقابله کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه سه‌شنبه در همایش ائمه جماعات و فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج استان قم که در سالن همایش‌های امامزاده شاه سید علی(ع) برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته بسیج، اظهار کرد: باید هفته بسیج را گرامی داشت چرا که نعمت‌ها و برکات زیادی از بسیج به کشور رسیده است.

وی با بیان اینکه باید مبارزه با ظلم را از بسیج که شجره طیبه است فرا گرفت، افزود: ائمه جماعات نیز نقش تأثیرگذاری در جامعه بر عهده دارند.

عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به اینکه بعد از انبیای الهی، گرامی ترین افراد نزد خداوند علما هستند، گفت: در روایتی از نبی اکرم(ص) آمده است که خداوند به سه طایفه پیامبران، علما و شهدا مقام شفاعت را عنایت کرده است.

حوزه های علمیه مسئولیت خطیری برعهده دارند

حجت الاسلام آشتیانی گفت: همانطور که انبیا در این مسیر و رسیدن به هدف کوتاهی نمی‌کردند علما نیز باید چنین باشند.

وی عنوان کرد: در روایتی آمده است که اگر علما در زمان غیبت بطور دائم مردم را به حق دعوت نمی‌کردند و شب و روز در راه خدا تلاش نمی‌کردند هیچکس باقی نمی‌ماند مگر از دین خدا بر می‌گشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دشمنان از نظر القای شبهات نسبت به مسائل دینی ما را بمباران می‌کنند، افزود: چه کسی باید این شبهات را پاسخ دهد و در خط مقدم حرکت کند؟

وی اظهار کرد: ما امروز مسؤلیت خطیری برعهده داریم و این حوزه‌های علمیه هستند که با وجود همه مشکلات برای خدا در برابر مشکلات ایستادگی می‌کنند و کار فرهنگی انجام داده و سعی می‌کنند انسان‌هایی را که به زمین می‌خورند نجات دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مرحوم مدرس را فردی ساده زیست، صادق و شجاع خواند و گفت: این گونه افراد با کم ترین امکانات و یک تنه در برابر ظلم ایستادگی کردند و اکنون ما با این همه امکانات نباید در برابر دشمنان کوتاه بیاییم.

اگر در مسئله هسته‌ای کوتاه بیاییم آنها کوتاه نخواهند آمد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکا و دیگر دشمنان با اسلام ما دشمنی دارند و لذا اگر در مسئله هسته‌ای کوتاه بیاییم آنها کوتاه نخواهند آمد.

وی گفت: این حوزه و حوزویان هستند که امروز باید به داد اسلام برسند.

حجت الاسلام آشتیانی در ادامه با بیان اینکه باید محتوای اینترنت کامل و تکمیل شود بعد در اختیار همه مردم قرار گیرد، گفت: اکنون هنوز محتوا درست نشده پهنای باند را ایجاد کرده‌اند لذا باید حواسمان را جمع کنیم و مراقب فرزندانمان باشیم که در این شبکه جهانی هر محتوایی وجود دارد.

وی گفت: همه باید برای مقابله با فساد تلاش کنیم و اگر مانند دشمن خود را مجهز نکنیم و بگذاریم اعتقادی که جوانان ما در زمان جنگ تحمیلی داشتند از آنها بگیرند ضرر خواهیم کرد و توان مقابله نخواهیم داشت.