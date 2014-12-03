واگذاری قطعی مسکن مهر به مالکان مجاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند در صورت درخواست مالکان نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کنند.

100 درصد درآمد حاصل از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساختی (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها و یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.

به گزارش مهر، این ماده با 140 رای موافق، 36 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.