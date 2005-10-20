آمريكا از توان هسته اي چين ابراز نگراني كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريكا تاكيد كرد: به نظر مي رسد قدرت هسته اي چين درزمينه حملات هسته اي با موشك هايي كه توانايي رسيدن به قاره آمريكا را دارد ، افزايش يافته است.

رامسفلد در سخنراني كه درمركزآكادمي علوم نظامي چين ايراد كرد، افزود: اين گونه كه به نظر مي رسد چين قدرت موشكهايش را كه توانايي رسيدن به اماكن دور دست دارد، افزايش داده است.

وزير دفاع آمريكا در سومين و آخرين روز از سفرش به چين خاطر نشان كرد چنين پيشرفتي ممكن است باعث نگراني ما شود به ويژه كه ندانيم هدف چين كجاست.

وزير دفاع آمريكا همچنين نگراني كشورش را از پيشرفت هاي ارتش چين ابراز كرد.

ازسويي ديگر وزيردفاع چين در كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با رامسفلد اين موضوع را كه چين وارد هرگونه مسابقات تسليحاتي شده است رد كرد و تاكيد كرد از الويت هاي كشورش، پيشرفت اقتصادي و بالابردن سطح معيشتي آن است.

رامسفلد روز گذشته نيز در دومين روز از سفر خود به چين درحالي كه در مدرسه حزب كمونيست اين كشور سخن مي‌ گفت، خاطر نشان كرد : افزايش و گسترش توان ارتش چين نگران‌كننده به نظر مي رسد .



رامسفلد در ادامه سخنان خود تصريح كرد : چين بايد در راستاي شفاف سازي برنامه هاي نظامي خود گام برداشته و ابهامات موجود در اين زمينه را برطرف كند.

براساس آخرين اخباردريافتي رامسفلد امروز چين را به مقصد كره جنوبي ترك كرد.

شايان ذكر است، ابرازنگراني آمريكا از قدرت هاي دفاعي چين تازگي ندارد، بلكه پيش از آن رامسفلد درماه ژوئن (خرداد ) در سنگاپوربراي اولين باراين موضوع را مطرح كرد.

همچنين گزارشي ازوزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) كه درماه جولاي( تيرماه ) تنظيم شد و براين مساله تاكيد دارد كه ميزان بودجه دفاعي چين به بيش از 90ميليارد دلار در خلال سال جاري رسيد، يعني سه برابر بيشتر از ميزاني بود كه مقامات چيني اعلام كرده بودند.

تخصيص اين ميزان بودجه دفاعي درقاره آسيا بيشترين ميزان به شمار مي رود و درجهان پس از آمريكا و روسيه درمرتبه سوم قراردارد.