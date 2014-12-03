لیگ کشتی ما را به اهدافمان رساند/ مازندران اقتصاد ندارد

سید هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برگزاری لیگ جهانی کشتی آزاد اولین دوره بود، گفت: جویبار پایتخت کشتی جهان است و کار ماندگاری در کشتی جهان ثبت کرده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر جویبار بیش از ۲۳ سالن ورزشی دارد و نهضت اماکن ورزشی در شهرستان کلید خورد خورده است و سرانه ورزشی در جویبار بیش از سرانه کشوری است.

وی بیان داشت: مردم جویبار برای ورزش کشتی سرمایه گذاشتند و سعی کردیم با برگزاری لیگ، قدردانی از تلاشهای آنان داشته باشیم، همچنین با برگزاری لیگ درصدد شناسایی و معرفی شهر کشتی خیز جویبار به جهان بودیم که با برگزاری لیگ به این هدف رسیدیم.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه، بیان داشت: یکی از اهدافمان در برگزاری لیگ جهانی این بود که مسئولان را متوجه کنیم که جویبار، سالن ورزشی مناسبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه روند اجرای مسابقات مناسب و مطلوب بوده است گفت: برگزاری این لیگ، تمرین خوبی برای مسئولان بوده است تا لیگ های بعدی را بهتر برگزار کنیم.

حسینی به اقداماتش در دوره مدیرکلی ورزش و جوانان مازندران اشاره و اضافه کرد: در آن دوران سعی شد سالن مناسب در شهرستانهای مختلف استان برگزار شود و اکنون این سالنها، برای برگزاری مسابقات جهانی مناسب هستند.

وی ادامه داد: با برگزاری مسابقات لیگ جهانی کشتی در جویبار به آرزویم در زمینه ساخت سالنی مناسب در جویبار رسیدم و بر اساس توافقی که شد، سعی می کنیم یک سالن خوب با ظرفیت بیش از پنج هزار نفر احداث کنیم.

وی یادآور شد: هر چند زمین احداث این سالن قبلا نیز تهیه شده بود و از آرزوهایم این است که این سالن، زودتر احداث و بهره برداری شود.

مازندران اقتصاد ندارد

حسینی در پاسخ به اینکه مازندران به رغم توانمندی هایش در رشته ورزشی فوتبال چرا در لیگ برتر تیم ندارد گفت: اینکه مازندران در لیگ برتر تیم ندارد، حیف نیست، زیرا این استان اقتصاد ندارد، مازندران ورزشکار و استعداد ورزشی دارد ولی پول و اقتصاد ندارد.

وی به حضور یک سرمایه گذار برای حمایت از تیم نساجی قائمشهر اشاره کرد و گفت: این سرمایه گذار حتی تمایل به ساخت استادیوم دارد و توافقهایی نیز صورت گرفته ولی هنوز اجرایی نشده است.

سید هادی حسینی یادآور شد: با چنگ و دندان از سرمایه گذار برای سرمایه گذاری دعوت می کنیم ولی حمایت لازم نمی شود و باید ظرفیت لازم برای حضور سرمایه گذار فراهم کنیم.

این نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه اگر برای سرمایه گذاران ظرفیت فراهم کنیم، اظهار داشت: در این صورت سرمایه گذار راغب به سرمایه گذاری در حوزه ورزش خواهد بود.