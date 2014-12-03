50 درصد مشکل صنعتگران با شرکتهای بیمه، دارایی و بانک ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا طباطبایی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شماره 3 اهواز اظهار کرد: شهرک صنعتی شماره 3 اهواز در کیلومتر 12 جاده اهواز- ماهشهر با مساحت 138 هکتار واقع شده است که حدود 255 واحد صنعتی را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: حداقل مساحت واحدهای صنعتی در این شهرک، یک هزار و 200 متر مربع و حداکثر 70 هزار متر مربع است. در حال حاضر 97 واحد در حال بهره برداری، هشت واحد در حال نصب ماشین آلات، 23 واحد در حال نصب سوله، 17 واحد دیوار کشی و خدمات ساختمانی و 110 واحد واگذاری زمین هستند.

مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اهواز 3 با اشاره به اینکه شهرک صنعتی از سال 1378 شروع به واگذاری زمین کرد، گفت: متاسفانه به دلیل همجواری شهرک صنعتی اهواز 3 با بزرگراه خلیج فارس، کلیه خاک های این شهرک صنعتی به بزرگراه واگذار شد و زمین هایی با ارتفاع دو تا سه متر خاکبرداری شده در اختیار صنعتگران قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مقرر شد در ازای واگذاری این زمین ها صنعتگران از معافیت های مالیاتی، بیمه و تسهیلات کم بهره برخوردار شوند که بعد از مدت کوتاهی متوجه شدیم در دریایی بدون ساحل قرار داریم که با دست و پا زدن از آن خارج می شویم.

طباطبایی با بیان اینکه 50 درصد مشکلات صنعتگران با بیمه، دارایی و بانک ها است تصریح کرد: درخواست داریم در اولین فرصت جلسه ای با بیمه، دارایی و بانک ها گذاشته شود تا مسائل و مشکلات صنعتگران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: شهرک صنعتی اهواز 3 با تلاش صنعتگران به یک شهرک با رونق تبدیل شد که حمایت مسئولان را می طلبد، به رغم اینکه همیشه دو جمله ایجاد اشتغال و حمایت از تولید و صنعت بر زبان مدیران رده بالای کشور و مدیران میانی در استان جاری است اما متاسفانه در هنگام مراجعات ما به مسئولان با جمله از شما حمایت می کنیم اما بودجه نداریم اکتفا می کنند و کاری برای صنعت انجام نمی شود.

مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اهواز 3 یکی از اساسی ترین مشکلات این شهرک صنعتی را کمبود آب بیان کرد و گفت: این شهرک در شش ماه فصل گرما به هیچ وجه آب شرب و صنعتی ندارد و آب و فاضلاب اهواز می گویند امکان بیش از این نیست و تنها می توانیم روزانه 10 تانکر آب در اختیار شما قرار دهیم.

وی افزود: به این ترتیب هر واحد صنعتی یک روز در میان 200 هزار تومان هزینه تانکرهای آب را می دهد که در ماه میلغی معادل سه میلیون تومان می شود و در ماه های دیگر هم دو تا سه ساعت در روز اب شهرک صنعتی وصل می شود.

طباطبایی بیان کرد: با توجه به اینکه در عصر ارتباطات قرار داریم شهرک صنعتی از هرگونه امکانات فیبر نوری محروم است و از خطوط تلفن وایرلس مربوط به برومی استفاده می کنیم که فکس و اینترنت را به سختی برقرار می کند و علی رغم پیگیری های صورت گرفته هیچ نتیجه ای نگرفته ایم.

وی در رابطه با مشکلات موجود با راه آهن خوزستان اظهار کرد: در سال 1380 با مدیر عامل وقت راه آهن جلسه ای برگزار شدیم که قرار شد در شهرک صنعتی اهواز 3 زمینی در اختیار راه آهن قرار دهیم و در مقابل، آنها امکاناتی را برای شهرک ایجاد کنند که زمین توسط مدیریت وقت شهرک واگذار شد اما از زمان واگذاری تاکنون راه اهن چیزی جز دردسر برای ما نداشته است.

مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اهواز 3 عنوان کرد: راه اهن، ورودی و خروجی شهرک دو سوراخ برای عبور قطار ایجاد کرده است که با توجه به اینکه از وسط شهرک می گذرد ان را به دو نیمه فاز یک و فاز دو تقسیم کرده است و تردد به سختی صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: تا کنون جلسات متعددی را با مدیر عامل راه آهن برگزار کرده ایم اما تاکنون بحث حراست دو نقطه و رمپ حل نشده است.

طباطبایی در پایان پیشنهاد تشکیل یک انجمن برای حل مشکلات شهرکهای صنعتی را داد و گفت: اگر یک انجمن متشکل از یک نماینده از هر شهرک صنعتی استان و نماینده مدیرعامل شهرک های صنعتی خوزستان تشکیل شود تا ماهانه جلساتی را با فرماندار برگزار کنیم می تواند به مطرح کردن مشکلات صنعتگران و حل آنها کمک کند.