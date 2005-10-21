  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۴

بررسي "مهر" از دلايل رد لايحه تشكيل پليس قضايي(7)

بودجه پليس قضايي از محل اعتبارت قوه قضاييه تامين مي شود

بر اساس لايحه پليس قضايي بودجه پليس قضايي در رديف بودجه اعتبارت قوه قضاييه منظور مي شود .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس لايحه مذكور ، قوه قضاييه مي تواند با توافق نيروي هاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي از نيروهاي واجد شرايط آنها نسبت به تكميل پليس قضايي اقدام نمايد .

در لايحه پليس قضايي كه در راستاي تحقق توسعه قضايي و به منظور تسهيل و تسريع در كشف جرم ، حفظ آثار و دلايل انجام تحقيقات و دستگيري متهم و ابلاغ اوراق و اجراي احكام و تصميمات قضايي و پيشگيري از جرم ، به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده ، آمده است : به منظور تسهيل و تسريع اجراي وظايف و اختيارت قوه قضاييه در جهت كشف، حفظ آثار و دلايل جرم ، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات و همچنين ابلاغ اوراق و اجراي احكام و تصميمات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم پليس قضايي زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي شود .

بر اساس تبصره يك ماده واحده لايحه پليس قضايي ، رياست و نظارت بر پليس قضايي در هر حوزه قضايي با دادستان عمومي و انقلاب اسلامي همان حوزه است . همچنين بر اساس تبصره دو لايحه ، رييس پليس قضايي كشور توسط رييس قوه قضاييه منصوب مي شود .

در تبصره سه ، تصريح شده است : تشكيلات ، استخدام ، ميزان حقوق و ترفيعات پليس قضايي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد و ترفيعات نيروهاي نظامي و انتظامي تابع مقررات مربوط به نيروهاي مسلح است .

همچنين در تبصره چهار، تاكيد شده است : تشكيل پليس قضايي نافي صلاحيت ضابطين نيروي انتظامي و ساير ضابطين قوه قضاييه نبوده و آنها موظفند همچون سابق مطابق مقررات و قوانين جاري ، انجام وظيفه كنند.

در تبصره پنج لايحه پليس قضايي نيز آمده است : قوه قضاييه مي تواند با توافق نيرويهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي از نيروهاي واجد شرايط آنها نسبت به تكميل پليس قضايي اقدام نمايد.

گفتني است ، لايحه پليس قضايي در كميسيون اجتماعي و حقوقي و قضايي مجلس رد شده اما بررسي آن در كميسيون هاي برنامه و بودجه و همچنين امنيت ملي به عنوان كميسيون هاي فرعي ، در حال بررسي است .

 

کد مطلب 243507

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها