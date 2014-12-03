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۱۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۷

با تصویب مجلس؛

وزارت دفاع مکلف به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح شد

وزارت دفاع مکلف به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده‌ای به طرح دائمی شدن احکام بودجه، وزارت دفاع را مکلف به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با نوع تهدیدات کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی پیشنهادات کمیسیون‌ها برای الحاق به طرح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر این اساس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار الحاق ماده‌ای به این طرح شد.

با تصویب این ماده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف شد بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان‌های مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.

علاوه بر این، بر اساس این مصوبه دولت مجاز شد نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم در چارچوب مقررات و طرح تفضیلی جامع جهت تاسیسات مورد نیاز اقدام لازم را به عمل آورد.

اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده باز پرداخت می‌شود.

کد مطلب 2435108

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