فراخوان بان کی مون برای دسترسی معلولان به فناوری های قرن 21

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بان کی مون که روز چهارشنبه انتشار یافته، آمده است: امسال موضوع روز بین المللی افراد دارای معلولیت بر «توسعه پایدار، نوید فن آوری» تمرکز دارد.



دبیرکل سازمان ملل متحد می افزاید: فن آوری دنیا را دگرگون کرده، دانش را در دسترس قرار داده و محدوده فرصت ها را گسترانیده است، افراد دارای معلولیت می توانند به شکلی عمده از چنین پیشرفت هایی بهره ببرند، اما هنوز عدم دسترسی زیادی به این ابزارهای ضروری وجود دارد.



بان کی مون تصریح می کند: در حالی که جامعه بین المللی برای ایجاد دستور کار بلند پروازانه و الهام بخش توسعه پس از 2015 تلاش می کند که کسی را پشت سر نگذارد، باید توان فناوری برای توسعه برای همه را تحت کنترل در آورد.



از راه فناوری قابل تطبیق، کمک کننده و فراگیر، افراد دارای معلولیت می توانند از حداکثر توان بالقوه خود در جوامع و محل کارشان استفاده کنند، کارفرمایان می توانند، فناوری را به گونه ای کنترل کنند تا محیطی برای افراد دارای معلولیت ایجاد شود که بتوانند شغلی مولد برای خود بیابند و از تمامی مهارت ها و ظرفیت های خود استفاده کنند.



دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از این پیام می افزاید: فناوری همچنین می تواند به افراد دارای معلولیت گرفتار در بلایای طبیعی از راه حصول اطمینان از اینکه اطلاعات مهم به آنان می رسد، کمک کند، نکته به همان اندازه مهم این است که فناوری می تواند به ما کمک کند تا نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت را در آمادگی در برابر بحران و واکنش نسبت به آن بگنجانیم، اجازه دهید هیچ تلاشی برای حصول اطمینان از اینکه سیاست ها، برنامه ها، راهبردها و فن آوری های قرن بیست ویکم برای افراد دارای معلولیت، قابل دسترسی، و قابل نفوذ به دیدگاه ها و تجارب آنان باشد را از دست ندهیم. اجازه دهید به اتفاق برای آینده بهتر بکوشیم که فراگیر، منصفانه و پایدار برای همه باشد.