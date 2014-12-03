جلسه بررسی مشکلات شهرک خواجو تشکیل شد /فرصت 10 روزه رفع بوی نامطبوع

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو هفته اخیر بوی نا مطبوع ناشی از فاضلاب صنعتی در یکی از پر جمعیت ترین شهرکهای مسکونی شهر کرمان بار دیگر دردسر ساز شده است.

طبق گفته ساکنان شهرک خواجو کرمان طی روزهای اخیر پس از گذشت نیمه های شب بوی بسیار شدیدی محوطه این شهرک که در ضلع جنوب شهر کرمان و در مجاورت کارخانه شیر، شهرک نون والقلم، زندان و دانشگاه چمران قرار دارد را فرا می گیرد.

شدت این بو به حدی است که موجب تهوع، سرگیجه و سوزش چشم می شود این مشکل که طی سالهای اخیر در این شهرک نمود پیدا کرده است بارها در جلسات مختلف و در زمان مدیران و مسئولان دولتهای وقت بررسی و در دستگاههای قضایی، دولتی و زیست محیطی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است خبرگزاری مهر نیز بارها این مشکل را مطرح و پیگیری کرده است اما هیچ گاه مرتفع نشده است.

بررسی مشکلات زیست محیطی مردم در شهرک خواجو

خبرگزاری مهر طی روزهای اخیر و پس از تماسهای متعدد ساکنان این شهرک گزارشی تحت عنوان "بوی مشمئز کننده اهالی شهرک خواجو را فراری داد/ معمایی که حل نمی شود" در خصوص مشکلات این شهرک منتشر کرد که پس از آن جلسه ای تخصصی با حضور مسئولان دولتی از جمله مدیرکل محیط زیست، فرماندار کرمان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان، شهردار منطقه و مسئولان کارخانه شیر برگزار شد و بار دیگر مشکلات ناشی از بوی نا مطبوع منتشر شده در این بخش از شهر مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

خوابی نا آرام همراه با دغدغه های زیستی

آنچه که مسلم است هم اکنون بسیاری از ساکنان این شهرک که دلیل اصلی انتشار این بو را ناشی از فاضلاب صنعتی می دانند به ناچار منازل خود را ترک کرده و در دیگر مناطق شهر کرمان ساکن شده اند که هزینه های هنگفتی را به این افراد تحمیل کرده است افرادی نیز که به دلیل عدم تمکن مالی توان اسکان در مکانهای دیگر را ندارند با دل نگرانیهای زیست محیطی ناشی از این وضعیت روزگار می گذرانند و چشم امید به رسانه ها و پیگیری مسئولان دوخته اند.

در نهایت بار دیگر جلسه ای در این زمینه در فرمانداری کرمان برگزار شد، جلسه ای که امید می رود بازخورد نهایی داشته باشد و مشکل خواجو نشینان را برای همیشه رفع کند.

در کنار صنعت باید به مشکلات زیست محیطی نیز توجه شود

فرماندار کرمان در این جلسه که عصر دیروز در فرمانداری کرمان برگزار شد خواستار حل فوری این مشکل شد و گفت: یکی از سیاستهای اصلی دولت و مسئولان رفاه عمومی و حل مشکلات مردم است و در این مسیر از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد.

محمد علی توحیدی افزود: آنچه که مسلم است انتشار بوی نامطبوع در شهرک خواجو موجب نگرانی مردم شده است و باید برای رفع این مساله کاری عملی صورت گیرد تا در کنار ادامه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی مردم نیز دچار مشکل نشوند.

فرصت 10 روزه به مسئولان برای پیدا کردن راه حل نهایی

وی ادامه داد: در این جلسه مسئولان دستگاههای مرتبط از جمله مرکز بهداشت، محیط زیست و آب و فاضلاب حضور دارند و از دستگاههای مربوط می خواهیم با تشکیل تیمی کارشناسی ظرف 10 روز آینده راه کارهای حل این مشکل را بررسی کنند و عملا برای رفع معضل راهی اندیشیده شود.

توحیدی با اشاره به لزوم توجه به رفاه و سلامت مردم در کنار سرمایه گذاری و توسعه صنعتی افزود: برای ما فعالیت یک واحد صنعتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا جذب سرمایه و هزینه های سنگین در این مسیر بسیار ارزشمند است با این وجود باید تصمیمهای لازم برای حل مشکلات مردم نیز گرفته شود.

کارخانه شیر در محدوده شهری قرار گرفته است

مدیرکل محیط زیست استان کرمان نیز در این خصوص گفت: بررسیهای لازم در آن خصوص صورت گرفته و توصیه هایی نیز شده است و تلاش ما در راستای حل این مشکل ادامه دارد.

محمود صفرزاده با اشاره به توسعه شهر در سالهای اخیر افزود: کارخانه شیر کرمان یکی از واحدهای صنعتی است که در گذشته در حومه شهر کرمان احداث شده است اما با گذر زمان این واحد صنعتی در مجاورت شهر قرار گرفته است.

وی گفت: در دسته بندی که صورت می گیرد کارخانه های شیر و لبنیات از آلایندگی بالایی برخوردار هستند که باید برای رفع آنها اقدام لازم را انجام دهند.

وی تصیح کرد: این کارخانه نیز چهل سال قبل در خارج از شهر احداث شده اما هم اکنون همجوار با چند شهرک مسکونی است.

فاضلاب صنعتی نمی تواند وارد فاضلاب شهری شود

مدیر عامل آب و فاضلاب استان کرمان نیز در خصوص فاضلاب این شهرک گفت: وظیفه شرکت احداث شکبه فاضلاب در شهرکها و جمع آوری فاضلاب خانگی در شهرها است و جمع آوری فاضلابهای صنعتی در این چرخه قرار نمی گیرد.

محمد طاهری افزود: حل مشکل شهرک خواجو نیز با وارد شدن فاضلاب صنعتی به سیستم فاضلاب شهری کرمان حل نمی شود بلکه این امر هم مشکلاتی در پی دارد.

وی تصریح کرد: مشکل بوی نا مطبوع باید با کارکارشناسی و به صورت ریشه ای رفع شود و عامل اصلی باید بررسی شود.

وی ادامه داد: با این وجود کارشناسان آب و فاضلاب در تیم تخصصی تشکیل شده نظارات کارشناسی را ارائه خواهند کرد.

آماده همکاری برای رفع مشکل هستیم

مدیرعامل کارخانه شیرکرمان نیز در این نشست گفت: تاکنون مبلغ 1.4 میلیارد تومان برای رفع این مشکل هزینه شده است و با جدیدت در این مسیر گام برمی داریم.

محمد امیرمحمدی تصریح کرد: آماده هر گونه همکاری در این خصوص هستیم و برای احداث فاضلاب کارخانه نیز هزینه های زیادی را انجام داده ایم.

وی گفت: مبلغ دیگری نیز برای حل این مشکل و رفع معضل پسماند کارخانه اختصاص یافته و امیدواریم مشکل رفع شود.

با وجود اینگه 10 روز به دستگاههای مربوط برای ارائه رهکاری نهایی برای حل مشکل فاضلاب شهری فرصت داده شده است که همچنان نگرانیها و مشکلات مردم پا برجاست و به یکی از مهمترین دغدغه های مردم در خصوص احتمال سرطان زا بودن گاز ناشی از انتشار این بو بر روی زندگی انسان پاسخ داده نشده است.

........................................

گزارش: اسما محمودی