چه کسانی ذینفع از سقوط قیمت نفت هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، بلومبرگ گزارش داد: پائین آمدن قیمت نفت کمک قابل توجه‌ای به اقتصاد نابسامان منطقه جنوبی اروپا کرد و این ماجرا از زمانی آغاز شد که به دنبال کاهش قیمت سوخت در این منطقه، تقاضا بالا رفت.

اسپانیا به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه اروپا توانست تا یک درصد رشد سالانه اقتصادی خود را به لطف قیمت نفت بین 90-80 دلاری ارتقا دهد.

ایتالیا که در چهارمین سال رکود به سر می‌برد، توانست نرخ تولید ناخالص داخلی خود را تا 0.3 درصد تنها با کاهش 10 دلاری قیمت نفت بالا برد.بی تردید کاهش بیشتر قیمت نفت به عنوان عامل محرک، در رشد اقتصادی این منطقه خواهد بود.

همچنین کاملا مشهود است که ذینفعان اصلی کاهش قیمت نفت در این منطقه یونان، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا خواهند بود.

در همین حال، قیمت نفت بیش از 40 درصد از ارزش خود را در مقایسه با ماه ژون (خرداد ماه) که بشکه ای 115 دلار بود، از دست داده است و یکی از عوامل تاثیر گذار در این ماجرا به گفته تحلیلگران، تولید بی سابقه نقت امریکا در بیش از سه دهه گذشته است.