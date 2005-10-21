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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۳

مصوبه ممنوعيت فعاليت شركت هاي هرمي براي اجرايي شدن به شوراي نگهبان رفت

قرباني به "مهر" خبر داد: 3 سال حبس براي فعاليت در شركت هاي هرمي

قرباني به "مهر" خبر داد: 3 سال حبس براي فعاليت در شركت هاي هرمي

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت : بر اساس طرح تصويب شده ممنوعيت فعاليت شركت هاي هرمي ، افرادي كه با چنين شركت هايي همكاري مي كنند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم مي شوند .

موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : افرادي كه با چنين شركت هاي همكاري مي كنند علاوه بر تحمل مجازات حبس ، ملزم به پرداخت خسارت وارده به مردم نيز هستند . همچنين بر اساس آنچه كه در طرح تصويب شده مقرر شده جزاي نقدي نيز شامل چنين افرادي شود ، به گونه اي كه بايد دو برابر اموالي كه از طريق فعاليت در اين شركتها كسب كرده اند را پرداخت نمايند .

وي افزود : طرح تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر جهت تصويب نهايي و اجرا به شوراي نگهبان ارجاع شده است .

قرباني تصريح كرد : در صورتي كه اين طرح از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گيرد ، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي كشور مي توانند به صورت قانوني با فعاليت اين شركت ها برخورد نمايند و منعي در اين خصوص وجود ندارد .

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ، در ارتباط با بروز مفاسد اخلاقي از سوي شركت ها و موسسات با ساختار هرمي گفت : تاكنون تنها موارد اقتصادي در ارتباط با فعاليت اين شركت ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و هنوز چنين موردي گزارش نشده است .

 

کد مطلب 243515

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