قرباني به "مهر" خبر داد: 3 سال حبس براي فعاليت در شركت هاي هرمي

موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : افرادي كه با چنين شركت هاي همكاري مي كنند علاوه بر تحمل مجازات حبس ، ملزم به پرداخت خسارت وارده به مردم نيز هستند . همچنين بر اساس آنچه كه در طرح تصويب شده مقرر شده جزاي نقدي نيز شامل چنين افرادي شود ، به گونه اي كه بايد دو برابر اموالي كه از طريق فعاليت در اين شركتها كسب كرده اند را پرداخت نمايند .

وي افزود : طرح تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر جهت تصويب نهايي و اجرا به شوراي نگهبان ارجاع شده است .

قرباني تصريح كرد : در صورتي كه اين طرح از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گيرد ، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي كشور مي توانند به صورت قانوني با فعاليت اين شركت ها برخورد نمايند و منعي در اين خصوص وجود ندارد .