اشتغال مولد و پايدار با آموزش های فنی و حرفه ای امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سيدمحمد حسيني صبح چهارشنبه در نشستی که با حضور سرهنگ برزگر جانشين فرمانده بسيج و كارشناسان آموزش در حوزه بسيج برگزار شد مهمترین هدف سازمان آموزش فنی و حرفه ای را تربیت و افزایش کارآیی و اثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر بر اساس تقاضا محوری و نیاز بازار در دستیابی به اشتغال مولد و پایدار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بخشي از آموزش هاي ما در قالب بسيج سازندگي به طيف بسيج عرضه مي شود تصريح كرد: آموزش به بسيجيان در دو بخش انجام مي گيرد يكي بسيج سازندگي كه عام بوده و بر اساس نيازسنجي آموزشي و با توجه به سال اقتصاد مقاومتي در بخش هاي مختلف آن شروع شده و با پتانسيل هاي موجود، تلاش در استمرار آن است و ديگري در بخش خانواده هاي بسيجي كه خاص بوده و در صورت منجر شدن آموزش هاي مهارتي به راه اندازي كسب و كار در استان يا استان هاي مجاور و اشتغال موثر در جامعه با نگاه مطالعاتي مشكلي ندارد.

حسيني افزود: با توجه به مشکلات و تنگناهای اقتصادی در شرایط کنونی، اداره كل آموزش فني و حرفه اي آمادگي دارد با برنامه ريزي و چارچوب بندي مناسب به سمت آموزش، توليد، بازاريابي و فروش حركت کند.

سرهنگ برزگر ضمن قدرداني از برقراري دوره هاي مهارتي اداره كل آموزش فني و حرفه اي با نهاد بسيج، خواستار ادامه همكاري آموزشي براي خانواده هاي بسيجي شد.