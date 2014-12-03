به گزارش خبرگزاری مهر، اچ پی از لپ تاپ جدید خود با نام EliteBook Folio 1020 رونمایی کرده است. محصول جدید اچ پی در دو مدل ارائه خواهد شد که یکی از آنها حتی از لپ تاپ های ایر اپل نیز سبک تر و باریک تر بوده و عنوان سبک ترین و باریکترین محصولی که تاکنون ارائه شده را به خود اختصاص داده است. قطر این لپ تاپ در حدود 15.7 میلی متر بوده و وزنی در حدود 1.2 کیلوگرم نیز دارد.



* مشخصات محصول جدید

این لپ تاپ از ویندوز 8.1 برخوردار بوده و در عین زیبایی دارای قابلیت های بسیاری است که آن را تبدیل به یک لپ تاپ حرفه ای می کند. از مشخصات HP EliteBook Folio 1020 می توان به صفحه نمایش 12.5 اینچی با رزولوشن 1080 quad HD ، 8 گیگا بایت حافظه رم، مجهز بودن به SSD ، وب‌کم 720p webcam و حسگرهای اثر انگشت برخوردار بوده و به مدت 9 ساعت می تواند باتری لپ تاپ را روشن نگه دارد.

این لپ تاپ از پردازنده Intel Core M برخوردار بوده و از ویژگی های این محصول متفاوت می توان به مواردی مانند Always On Tracking "همیشه روشن" اشاره کرد که به واسطه این قابلیت حتی در زمان سرقت یا گم شدن نیز از راه دور کنترل می شود و می توان در صورت بروز چنین حوادثی به حذف اطلاعات و داده ها دست زد که از جمله موارد امنیتی این لپ تاپ محسوب می شود.

اما نسخه ویژه این لپ تاپ با نام Special Edition از موادی چون فیبر کربن و منیزیم لیتیوم ساخته شده و حدودا یک کیلوگرم وزن دارد. قابلیت ردیابی لپ تاپ به دلیل نصب چیپست GPS و استفاده از فناوری ARM است که محصول را همیشه روشن نگه می دارد.