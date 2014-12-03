به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه ستاد گرامیداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی ماه ورامین با مسئولان در بیت امام جمعه ورامین برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آیت الله سید مرتضی محمودی با اشاره به مجاهدت ها و رشادت های ملت ایران برای به ثمر نشستن انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل و با اتکاء به ایمان و اراده مردم به ثمر رسید.

امام جمعه ورامین افزود: برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، خون مطهر هزاران شهید بر زمین ریخته شد و بسیاری از دلدادگان به امام راحل در این راه جانباز شده و یا سختی های طاقت فرسائی را تحمل کردند به همین خاطر وظیفه همه ما در قبال حفظ و حراست از این انقلاب سخت و دشوار است.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران تمامی معادلات ابرقدرت های شرق و غرب را بر هم زد و باعث شد تا قدرت جدیدی در منطقه و جهان با شعار احیاء اسلام ناب محمدی شکل بگیرد به همین خاطر استکبار از همان روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی به مبارزه با مبانی و اندیشه های امام راحل پرداخت.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم ورامین در پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: مردم ورامین از ابتدای آغاز نهضت امام خمینی(ره) در خردادماه ۱۳۴۲، در کنار ولایت قرار داشتند و در حادثه ۱۵ خرداد همان سال نشان دادند که برای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی از بهترین سرمایه های خود نیز می گذرند.

دهم دی ۵۷ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی در ورامین

این مسئول دهم دیماه ۱۳۵۷ را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی در ورامین دانست و گفت: در این روز بار دیگر خروش مردم ورامین در برابر استبداد رژیم پهلوی شنیده شد و خون مطهر شهدایی نظیر میرزایی، شیرازی، گلعباسی، سهم دینی و کریمی این انقلاب را برای همیشه بیمه کرد.

وی با اشاره به حرکت تاریخی کفن پوشان ورامین در نهم و دهم دی ۸۸ برای تجدید پیمان با رهبری متذکر شد: مردم ورامین در جریان فتنه ۱۳۸۸ بار دیگر نشان دادند که از همان نسل کفن پوشان ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ هستند و هیچگاه از آرمانهای خود کوتاه نخواهند آمد

نهم دی روز بصیرت است

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت گرامیداشت نهم و دهم دی امسال نسبت به سال های گذشته اظهار داشت: نهم و دهم دی ماه امسال می تواند خنثی کننده بسیاری از توطئه های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب باشد.

رئیس ستاد گرامیداشت نهم و دهم دیماه شهرستان های استان تهران افزود: نهم دی روز بصیرت است و ۱۰ دی نیز یادآور رشادت دلیرمردان ورامین در ۱۰ دی ۵۷ بوده که با شهادت خود شعله انقلاب را قدرت بخشیدند به همین خاطر گرامیداشت این دو حادثه مهم وظیفه همه است.

وی ادامه داد: نباید هرگز از فتنه و فتنه گران غافل شویم چرا که دشمنان انقلاب اسلامی هیچگاه بیکار ننشسته اند و سعی دارند با تطهیر فتنه گران، فتنه را به فراموشی بسپارند اما بدانند فتنه گران قابل تطهیر نیستند و هیچ کس نمی تواند حساسیت مردم نسبت به فتنه ۸۸ که اصل نظام را نشانه رفته بود بکاهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران تأکید کرد: برخی می خواهند فتنه را تطهیر و یا تکذیب کنند اما بدانند که این امر ممکن نیست زیرا سال ۸۸ فتنه سختی بود اما به برکت عاشورا و اعتقاد مردم به نظام و دین اسلام، فتنه گران شکست خوردند.

محمودی گفت: امروز از ورامین که غیورمردانش، کفن پوش برای حمایت از ولایت فقیه با پای پیاده به مقابل بیت مقام معظم رهبری رفتند، انتظار می رود که نهم دی را به بهترین نحو گرامی بدارند و در گرامیداشت یوم الله ۹ دی نیز پیشتاز باشند.