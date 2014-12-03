به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه شورای فرهنگ عمومی ورامین با حضور اعضاء این شورا به منظور بررسی آخرین وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان در محل جلسات شورا برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این جلسه اظهار داشت: اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی ها و بیانات متعددشان، نسبت به توجه ویژه به مسائل فرهنگی و گسترش و تعمیق فرهنگ ناب اسلامی و دینی تأکید کرده اند اما هنوز مدیریت جهادی و عزم ملی در این زمینه دیده نمی شود.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به تلاش ها و برنامه ریزی گسترده دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به باورها و ارزش های دینی متذکر شد: دشمنان انقلاب اسلامی از فرهنگ دینی و انقلابی ملت ایران در هراس هستند و از همه ظرفیت ها و امکانات برای ضربه زدن به باورهای دینی و فرهنگ ناب اسلامی استفاده می کنند به همین خاطر باید همه مسئولان و مردم نسبت به این تهدیدها هوشیار باشند و با استفاده از پتانسیل های موجود در زمینه گسترش فرهنگ دینی و مذهبی تلاش کنند.

در ادامه این نشست اعضای شورای فرهنگ عمومی ورامین با اشاره به اعتراض برخی از مردم ورامین نسبت به تغییر نام محله امرآباد ورامین به عمروآباد در طول تاریخ اظهار داشتند که هم اکنون جمعی مردم ورامین با ارسال نامه های مختلف خواستار بازگشت نام قدیمی امرآباد هستند.

در پایان جلسه شورای فرهنگ عمومی ورامین، اکثریت قاطع اعضاء شورا مصوب کردند تا از این تاریخ، محله امرآباد با تلفظ صحیح نامگذاری شود و به همین خاطر تمامی تابلوهای سطح شهر که به صورت عمروآباد نامگذاری شده توسط شهرداری جمع و تلفظ صحیح منطقه جایگزین آن گردد.

همچنین اعضاء شورای فرهنگ عمومی ورامین مصوب کردند که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره آرمان فلسطین و حمایت از انتفاضه مردم این کشور، یکی از میادین شهرستان به نام میدان فلسطین نامگذاری شود.

اعضاء شورای فرهنگ عمومی ورامین در پایان ضمن تأکید بر تقویت موزه شهدای انقلاب اسلامی ورامین برای گسترش و تعمیق مبانی ناب اسلامی با حمایت مسئولان، بر تشکیل شورای نظارت بر فعالیت های فرهنگ و هنری تأکید کردند.