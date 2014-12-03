قیمت نان در استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن اشاره به افزایش قیمت نان در این استان افزود: این امر به منظور جبران هزینه های تولید کنندگان نان از جمله دستمزد کارگران، اجاره بهاء و هزینه های انرژی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه عدم افزایش ۳۰ ماهه گذشته قیمت نان در استان باعث شده بود نانوایان نتوانند کیفیت مطلوب به ذینفعان ارائه دهند تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی هیئت وزیران، کارگروه نان در استان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر قیمت نان از امروز دوازدهم آذر تغییر کرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری سمنان، قیمت نان سنگگ با وزن چانه ۵۰۰ گرم را ۶۵۰ تومان، نان بربری با وزن چانه ۵۰۰ گرم را ۴۵۰ تومان، نان تافتون با وزن چانه ۳۱۵ گرم را ۳۰۰ تومان و نان لواش با وزن چانه ۱۹۰ گرم را ۱۶۵ تومان اعلام کرد.

رضایی در خاتمه از دستگاه های مسئول و ناظر خواست تا بر نحوه اجرای تصمیم اتخاذ شده نظارت کنند تا تولید کنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان متضرر نشوند.