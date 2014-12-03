لیست سهامداران شرکت سهامی «داعش»

مجله مهر - مسعود شایگان: گزارش پیرامون داعش نشان می دهد که اتباع و افراد مقیم عربستان سعودی و تونس بیش ترین سهم را در صادرات تروریست به داعش دارند. مطابق با این گزارش ۲۵۰۰ نفر از افراد مقیم یا اتباع عربستان به داعش پیوسته اند و این عدد برای تونس ۳۰۰۰ نفر است. در میان کشورهای اروپایی، انگلیس در صدر این آمار قرار دارد و تاکنون ۴۸۸ نفر از اتباع آن به داعش پیوسته اند. هم چنین ۱۳۰ نفر از آمریکایی ها نیز به صفوف تروریست های داعش ملحق شده اند. ترکیه با ۴۰۰ نفر، روسیه با ۸۰۰ و چین با ۱۰۰ نفر از دیگر کشورهایی هستند که اتباع آن در داعش حضور دارند.یکی از نکات جالب این گزارش حضور ۲۰ نفر از اتباع رژیم صهیونیستی در داعش و نیز عدم حضور هیچ یک از ایرانیان در این سازمان تروریستی است.

از سوی دیگر طبق پژوهش آماری جدیدی که بیش از ۲ میلیون پست شبکه های اجتماعی را گاردین مورد بررسی قرار داده است، شمار کاربران عرب زبانی که در کشورهای بلژیک، بریتانیا، فرانسه و آمریکا از داعش حمایت می کنند بیش از عراق و سوریه است. این پژوهش طی سه ماه و نیم انجام شده است و یکی از نتایج این است که در فضای شبکه های اجتماعی، انجمن های بحث و گفت و گو و کامنت های کاربران کشور سوریه ۹۲ درصد کاربران، علیه داعش مطلب می نویسند.

اگر سوریه را نیز کنار بگذاریم در میان کاربران کشورهای دیگر نیز حامیان داعش همواره در اقلیت بوده اند. ۴۷ درصد توییت های کاربران کشور قطر، ۳۵ درصد پاکستان، ۳۱ درصد بلژیک، تقریبا ۲۴ درصد توییت های انگلستان و ۲۱ درصد توییت های کاربران کشور آمریکا در رده حمایت از داعش طبقه بندی می شوند.در برابر این، حمایت از داعش در اردن، عربستان و عراق زیر ۲۰ درصد است.