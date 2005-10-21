  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۸

سد 15‌خرداد 92 ميليون متر مكعب ذخيره آب دارد

در حال حاضر 92 ميليون متر مكعب آب در پشت سد 15 خرداد ذخيره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، كارشناس سد 15 خرداد در جريان بازديد جمعي از خبرنگاران استان قم از پروژه‌هاي شركت آب و فاضلاب قم، گفت: در حال حاضر 92 ميليون متر مكعب آب در پشت سد 15 خرداد ذخيره شده است. مهندس اسماعيلي، تصريح كرد: هم‌اكنون ميزان آب پشت سد 15 خرداد نسبت به سال گذشته 10 ميليون متر مكعب بيشتر است. وي در مورد ميزان خروجي آب از سد 15 خرداد گفت: در هر ثانيه 2/2 متر مكعب آب از دريچه‌هاي سد جهت تأمين آب شهر قم خارج مي‌شود. كارشناس سد 15 خرداد با اشاره به اين‌كه روزانه 16 هزار متر مكعب آب از اين سد برداشت مي‌شود، خاطرنشان كرد: متأسفانه در ماه‌هاي تير و مرداد به مقداري كه آب از سد برداشت مي‌شود به همان مقدار نيز آب از سطح درياچه پشت سد تبخير مي‌گردد و اين مسأله باعث كاهش حجم آب سد 15 خرداد مي‌گردد.
کد مطلب 243531

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها