در حال حاضر 92 ميليون متر مكعب آب در پشت سد 15 خرداد ذخيره شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، كارشناس سد 15 خرداد در جريان بازديد جمعي از خبرنگاران استان قم از پروژههاي شركت آب و فاضلاب قم، گفت: در حال حاضر 92 ميليون متر مكعب آب در پشت سد 15 خرداد ذخيره شده است. مهندس اسماعيلي، تصريح كرد: هماكنون ميزان آب پشت سد 15 خرداد نسبت به سال گذشته 10 ميليون متر مكعب بيشتر است. وي در مورد ميزان خروجي آب از سد 15 خرداد گفت: در هر ثانيه 2/2 متر مكعب آب از دريچههاي سد جهت تأمين آب شهر قم خارج ميشود. كارشناس سد 15 خرداد با اشاره به اينكه روزانه 16 هزار متر مكعب آب از اين سد برداشت ميشود، خاطرنشان كرد: متأسفانه در ماههاي تير و مرداد به مقداري كه آب از سد برداشت ميشود به همان مقدار نيز آب از سطح درياچه پشت سد تبخير ميگردد و اين مسأله باعث كاهش حجم آب سد 15 خرداد ميگردد.
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