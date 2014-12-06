اعتراض بازرس انجمن عکاسان به حذف سیمرغ عکس از جشنواره فیلم فجر

آرش صادقی عکاس سینما و بازرس انجمن عکاسان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته گذشته جلسه ای بین شورای مرکزی عکاسان سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر برگزار شد و در این جلسه با حذف سیمرغ بخش عکس در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر مخالفت کرده است، توضیح داد: طی جلسه ای که شورای مرکزی عکاسان سینما با یکی از آقایان جشنواره فیلم فجر داشت بنده به همراه مهدی دلخواسته از مخالفان سرسخت این ابداع و خلاقیت جشنواره بودیم و خوشبختانه صدای ما توسط همان آقا ضبط شد ولی متاسفانه نمی‌دانم چرا چند روز بعد مطلبی از بنده به وارونه در سایت جشنواره منتشر شد. البته امیدوارم صداها موجود باشد و چیزی تغییر یا پاک نشده باشد.

وی ادامه داد: برای من همیشه جالب بوده که چرا طی سی و دو دوره گذشته جشنواره فیلم فجر تیر مدیران این جشنواره تنها به سمت سیمرغ بخش عکس نشانه رفته است؟ معمولا ابداعات عجیبی برای این بخش در جشنواره در نظر می گیرند که معمولا در هیچ جشنواره ای این اتفاق رخ نمی دهد. به عنوان مثال چرا باید جایزه بخش عکس در افتتاحیه اهدا شود نه در اختتامیه؟ یا چرا جایزه نقدی این بخش همیشه باید شامل مبلغ ناچیزی بین 2 تا 3 میلیون تومان باشد اما جایزه دیگر عوامل سینما بالای 20 میلیون تومان؟

عکاس فیلم «فرزند خاک» بیان کرد: هرزمان که به مدیران جشنواره فیلم فجر انتقاد کردیم که چرا تغییر و تحول همیشه در بخش عکس صورت می گیرد، بلافاصله این جشنواره را با دیگر جشنواره های بزرگ دنیا مقایسه می کنند.

صادقی با اشاره به اینکه عکاس فیلم به عنوان یکی از ارکان مهم و کلیدی محسوب می شود، گفت: عکاس از روزهای اول پیش تولید یک فیلم تا بعد از اکران فیلم و حتی بعد از فروش فیلم در رسانه در خدمت یک فیلم است. عکاسی که در سرما و گرما، شب و روز در حال فعالیت است.

عکاس فیلم «یکی می خواد باهات حرف بزنه» ادامه داد: برای من این سوال پیش آمده است که چطور و از کجا ایده حذف سیمرغ بخش عکس به وجود آمده و این سیمرغ چرا باید به چیزی یا کسی داده شود که وجود خارجی ندارد و تابحال در سینما تعریف نشده است. البته این مساله تنها در جشنواره فیلم فجر رخ نداده بلکه بخش عکس ناگهان در جشنواره فیلم مقاومت هم حذف شد.

وی توضیح داد: البته مساله بی مهری به عکاسان تنها در این 2 جشنواره رخ نداده است، بلکه در جشنواره فیلم کودک که امسال برگزار شد، من به همراه 2 عکاس دیگر بعد از گذشت 2 ماه هنوز حق تالیف خود را از این جشنواره دریافت نکرده ایم. این درحالی است که من و مهدی دلخواسته از دیگر عکاسان سینمایی بعد از گذشت بیست و پنج دوره از برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان، بخش عکس را در این جشنواره راه انداختیم. این بخش به قدری مورد توجه داوران قرار گرفت که به بخش عکس پروانه زرین و دیپلم افتخار اهدا کردند.

عکاس فیلم «چراغی در مه» ادامه داد: سوال من این است شما چطور در دولت امید و سیمرغ بخش عکس را از جشنواره فیلم فجر حذف می‌کنید؟ پس فرق شما با دولت گذشته در چیست؟

صادفی در پایان گفت: به عنوان یکی از عکاسان سینمای ایران از رییس جمهور و همینطور از جناب جنتی و ایوبی تقاضا می کنم امید ما جوانان را به ناامیدی تبدیل نکرده و فرهنگ را در سال فرهنگی برای ما دوباره احیا کنند .جشنواره فیلم فجر همواره به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین جشنواره های معتبر کشور برای ما محسوب می شود که عکاسان در آن رقابت دارند و برای آنها حائز اهمیت است.