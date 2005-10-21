تخلفات صورت گرفته در مركز امور مشاركت زنان به بررسي بيشتري نياز دارد

عشرت شايق در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" افزود : هم اكنون اسناد و مدارك لازم در خصوص عملكرد مركز امور مشاركت زنان جمع آوري شده و اعضاي كميته تحقيق و تفحص در حال بررسي بيشتر و انجام مطالعات دقيق برروي آنها هستند تا هرچه سريع تر بتوانيم به نتيجه قطعي و مستندات دقيق تر برسيم.

وي خاطر نشان كرد : با توجه به تخلفاتي كه در مركزمشاركت زنان صورت گرفته بنابراين نياز به بررسي بيشتري در اين زمينه وجود دارد به همين دليل رييس مجلس با درخواست 2 ماه تمديد مهلت تحقيق و تفحص موافقت كرده اند .

عضو كميته تحقيق و تفحص از مركز امور مشاركت زنان در خصوص تخلفات صورت گرفته، تاكيد كرد: بيشتر تخلفات مالي و خارج از روابط اداري انجام شده ، به طوري كه در يك جاهايي مبلغي از بودجه مركز مشاركت زنان خرج شده در حالي كه مجوزي براي اين كار وجود نداشته است . در جاهايي ديگر نيز مبالغي هزينه شده كه نبايد انجام مي شده وتخلفاتي صورت گرفته است .

عضو كميسيون اصل 90 گفت : برخي تخلفات نيز در برنامه هاي مركزانجام شده كه پس از جمع بندي ، تخلفات به طور كامل مشخص و به مجلس گزارش داده خواهد شد.