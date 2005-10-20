محصولات ايران خودرو به غنا صادر مي شود

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي ايران خودرو، وي با ذكر اين نكته كه سهم عمده اي از بازار كشور غنا در اختيار شركت پژو است، افزود: به دليل همكاري ايران خودرو با شركت فرانسوي پژو، فرصت مناسبي براي حضور در بازار خودروي غنا در اختيار ايران خودرو است

كوراتي ادامه داد: محصولات ايران خودرو بسيار جذاب بوده و بخصوص خودروهاي سمند و آريان به طور مسلم در بازار خودروي غنا مشتريان زيادي خواهند داشت.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع غنا اضافه كرد: سمند خودرويي مشتري پسند و داراي مزاياي فني و رفاهي مناسب است و اميدوارم در آينده نزديك ايران خودرو اقدام به صدور آن به غنا كند.

گفتني است كشور غنا چندي پيش نيز تعدادي اتوبوس از شركت ايران خودرو ديزل وارد كرده و از معدود مشتريان خودروسازان ايراني است كه براي واردات محصولات خودرويي از ايران تسهيلاتي در نظر گرفته است.