به گزارش خبرنگار مهر، در ژوئن سال 2012 کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل (ریو 20+) برگزار شد. در سند نهایی این کنفرانس با عنوان "آینده‌ای که ما می‌خواهیم" بر این نکته تاکید شد که گردشگری پایداری که به بهترین شکل اجرا شود می‌تواند کمک شایانی به توسعه پایدار کند.

کنفرانس RIO +20 سرمایه گذاری بیشتر در گردشگری پایدار را مورد تشویق قرارداد و متذکر شد که این سرمایه‌گذاری منتج به ایجاد شرکت‌های کوچک خواهد شد و در نهایت برای جامعه محلی رشد و پیشرفت در پی خواهد داشت.

با تکیه بر این پیش زمینه، شاخه توسعه پایدار واحد اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل با همکاری یونسکو و سازمان جهانی گردشگری همایش گردشگری پایدار با عنوان: "اکوتوریسم، کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست" را در اکتبر 2013 در نیویورک برگزار کرد. به همین منظور واحد اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل خلاصه ای از بهترین اقدامات که باعث ارتقای گردشگری فرهنگی و یا طبیعت گردی شدند را در قالب یک گزارش ارائه داد.

این واحد 18 عدد از برترین فعالیت‌های گردشگری که توسط دولت‌ها، سازمان‌های مردم نهاد (NGO) و بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه انجام شده‌اند را معرفی کرده است که یکی از این 18 اکوکمپ، متعلق به کویری در متین آباد اصفهان در کشور ایران است.

در گزارش مربوط به کمپ کویری و مزرعه ارگانیک، متین آباد آمده است:

کمپ کویری و مزرعه ارگانیک متین آباد در سال 2008 توسط گروهی از متخصصان گردشگری و طبیعت گردی به منظور فراهم آوردن امکاناتی جهت حضور علاقمندان و گردشگران در طبیعت، ساخته شد.

در این مجموعه طبیعت دوست، گردشگران می توانند دوچرخه سواری، شتر سواری یا پیاده روی در میان شن‌های روان یا دره‌های کوهستانی و همینطور شب گردی در زیر نور ستاره‌ها را تجربه کنند.

این کمپ در 45 کیلومتری شهر کاشان که یکی از شهرهای مهم و توریستی ایران به شمار می آید در میان رمل‌های شنی و همینطور یک دشت وسیع با گیاهان استپی و نیمه خشک قرار گرفته است. تلاش برای ترویج و آموزش اصول "حفاظت، احترام و بیان کدهای اخلاقی" که توسط سازمانهای جهانی گردشگری ارائه شده بودند و همینطور فراهم آوردن بستر مناسب برای برپایی گردشگری پایدار، هدف اصلی از ساخت متین آباد بوده است.

فرهنگ

ساختمان اصلی کمپ بر اساس نقشه کاروانسرا بنا شده است. کاروانسراها، اقامتگاه‌های سنتی با سبک ایرانی کنار جاده‌های پررونق، مأمن بسیاری از مسافران در طول سفرهای خسته کننده و طاقت فرسای روزگاران قدیم بودند.

طراحی و اجرای این بنا توجه ویژه‌ای به حفاظت محیط زیست اطراف خود داشته و همینطور با رویه معماری منطقه همخوانی دارد.

کمپ فقط یک ورودی اصلی دارد و بزرگی آن به قدری است که برای ورود شترها با بارهای سنگین و بزرگ مناسب باشد و همینطور یک حیاط بزرگ با اتاقهای یک اندازه که برای اقامت توریست‌ها ساخته شده است.

معماری کمپ و موقعیت چادرها به گونه‌ای است که مانع دید کوه کرکس و همینطور بیابان بی انتها نمی‌شود.

چادرها بر اساس چادرهای سنتی عشایر ایرانی طراحی شده است. آنها به پشه بند برای فصل گرم و کرسی - که وسیله سنتی گرمایشی ایرانی است - برای زمستان مجهز شده است. چادرها را هلال احمر ایران ساخته است.

حفاظت محیط زیست

تمام فعالیت ها و اقدامات در کمپ صرفه جویی در مصرف انرژی را در پی دارند.

تدابیر در نظر گرفته شده در خصوص حفظ آب و انرژی:

روشنایی های دوستدار محیط زیست نصب شده است.

الکتریسیته محدود در اختیار میهمانان کمپ قرار داده می شود.

بنابراین میزان مصرف سوختهای فسیلی کاهش پیدا کرده و تاثیرات مخرب آن نیز به تبع کاهش می یابد.

متین آباد از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشید جهت گرم کردن آب سرویس های بهداشتی و آشپزی استفاده کرده است. این سیستم گرمایشی در روز می تواند نیاز 100 نفر را برطرف سازد. به طور کل انرژی خورشیدی 70 درصد نیاز کمپ را برآورده می کند.

بودجه ای برای تحقیقات و مطالعه بر روی روش های نوین استفاده از انرژی تجدیدپذیر نیز در نظر گرفته شده است.

مدیریت زباله

با استفاده از مردم محلی روستای متین آباد که برای کمپ متین آباد آموزش دیده اند، حفاظت از محیط زیست منطقه به طرز چشمگیری افزایش یافته است. استفاده بهینه از انرژی، مدیریت بازیافت زباله، استفاده از مواد غیر سمی و آفت کش های طبیعی، حساسیت‌های ویژه‌ اهالی متین آباد در مورد حفظ محیط زیست و طبیعت هستند.

کوچکترین زباله‌ها جمع آوری می‌شود. مواد اولیه و مصرفی در بسته‌های بزرگ و به تعداد بالا خریداری می‌گردند تا در مصرف پلاستیک و کاغذ صرفه جویی شود. اینها از جمله اقداماتی هستند که در کمپ متین آباد در جهت کاهش حجم زباله انجام می‌گیرد.

یادآوری به مسافران و میهمانان کمپ برای جلوگیری از دورریز زباله در طبیعت صورت می‌گیرد.

مشارکت اجتماعی

کمپ متین آباد از مصالح موجود در منطقه خریداری کرده تا هم از افزایش هزینه های حمل و نقل جلوگیری شود و هم به محیط زیست لطمه‌ای وارد نشود.

اقتصاد

سرویس‌ها و غذاها در متین آباد در بالاترین سطح کیفیت ارائه می‌شوند. غذای فوق العاده ایرانی در بشقاب‌های بزرگ ایرانی سرو می‌شوند. مواد اولیه بسیاری از غذاها از مزارع ارگانیک کمپ متین آباد فراهم آورده می شوند و همه اینها باعث می شود که ما به عنوان میهمان باز هم خواهان بازگشت به این کمپ و مردم محلی آن باشیم و از طریق گردشگری پایدار به رشد اقتصاد منطقه و جامعه محلی کمک کنیم.