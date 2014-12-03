خیرین کتابخوانی نقش موثری در توسعه فرهنگ مطالعه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام منصور هاشمی در نشست با مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان افزود: هدف اصلی وقف در حوزه کتاب و کتابخوانی توسعه بخشیدن به سلامت و فرهنگ عمومی در جامعه است.

وی با اشاره به بحث مهم کتاب و کتابخوانی گفت: کتاب یکی از ماندگارترین تمدن ها به شمار می آید و نقش غیر قابل انکاری را ایفا می کند چرا که در دین اسلام مؤثر ترین عامل کتاب است که با خواندن آغاز و در آن به قلم سوگند شده است.

حجت الاسلام و المسلمین هاشمی ادامه داد: سنت حسنه وقف و کتاب و کتابخوانی در یک ردیف قرار می گیرند به دلیل اینکه هر دو برای خدمت رسانی و در جهت سلامت فرهنگ جامعه خواهند بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با توجه به نزدیک شدن هفته وقف تصریح کرد: علاوه بر انجام همایش وقف در تمامی شهرها غرفه های مختلف كه حاكی از عملكرد حوزه های مختلف هست و نمایشگر فعالیت ادارات در عرصه های مختلف اعم از فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و دینی می باشد برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در راستای فعالیت های فرهنگی و همکاری های مشترک با اداره کتابخانه های عمومی یکی از برنامه ها برگزاری مسابقات سراسری وقف به صورت پیامکی، مکتوب و آنلاین برگزار خواهد بود و امیدواریم کتابخانه عمومی امام زاده سیدمظفر به عنوان یک پایگاه مشارکتی شاخص تجهیز و مطرح شود.

محسن زینلی تحتی در این دیدار با بیان اینکه می توان در زمینه های مختلف با اداره کل اوقاف همکاری نمود اظهار داشت: یکی از نمونه های بارز در زمینه مشارکتی و همکاری کتابخانه عمومی مشارکتی امام زاده سیدمظفر بندرعباس است که با همدلی اوقاف استان مجددا ساماندهی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان خاطرنشان کرد: در آیات قرآنی به باقیات و صالحات سفارش فراوان شده است که یکی از عوامل مهم در گسترش فرهنگ مطالعه وقف کتاب و نذر کتاب خواهد بود.

وی تعامل اداره کتابخانه های عمومی با اداره اوقاف استان را بسیار موثر دانست و تاکید کرد: وقف کتاب در بین مسلمانان گسترش دانش و معرفت بیان می شد که یکی از عوامل رویکرد به مقوله کتاب و کتابخوانی بوده است.

گفتنی است در پایان مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان قول مساعدت و همکاری برای برگزاری مسابقات کتابخوانی در هفته وقف و همچنین آموزش، بروز رسانی و ساماندهی مجدد کتابخانه عمومی مشارکتی امام زاده سیدمظفر را بیان کرد.