ورود عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب به بغداد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، به گفته منابع وزارت امور خارجه عراق، عمروموسي درراس هياتي به منظورآماده كردن شرايط براي برگزاري كنفرانس موسوم به "آشتي ملي" وارد بغداد شده است.

اين اولين ديداردبيركل اتحاديه عرب از بغداد پس ازآغازجنگ آمريكا عليه عراق و سقوط بغداد مي باشد.

هياتي متشكل ازمقامات اتحاديه عرب به ويژه احمد بن حلي معاون دبيركل اتحاديه دراموركشورهاي عربي، عمروموسي را دراين سفر سه روزه همراهي مي كنند.

قراراست طي اين سفر، دبيركل اتحاديه عرب با جلال طالباني رئيس جمهوري و ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق و ديگر گروه هاي ديني عراقي ديداركند.

درحالي اتحاديه عرب چنين سفري را براي عمرو موسي ترتيب داد كه كشورهاي عربي بروز اختلافات و چنددستگي را درعراق بين گروه هاي مختلف هشدارداده بودند.

پيشنهاد برگزاري كنفرانس آشتي ملي درنشست وزراي امورخارجه عرب كه 2 اكتبر ( 10 مهرماه )درجده برگزار شد ، ازسوي دولت عربستان مطرح شد.

هدف ازاين كنفرانس بررسي مسائلي متعلق به عراق ازجمله وحدت ملي اين كشور، موفقيت درروند سياسي و بازسازي مراكز تاسياساتي به طوري كه سريعا به حضور نيروهاي بيگانه دراين كشورخاتمه دهد ،عنوان شد.

بن حلي رياست هيات اعزامي اتحاديه عرب را به عراق درتاريخ 10 اكتبر(18 مهر ماه) برعهده داشت . هيات مذكور به منظور فراهم كردن شرايط سفرعمرو موسي به اين كشور سفركردند.

اين هيات درمدت حضورخود دربغداد ازسوي افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرارگرفت كه درپي آن دوتن ازمحافظان اين هيات كشته و 7 تن ديگر زخمي شدند.

اين درحالي است كه گروه ابومصعب زرقاوي رهبر القاعده درعراق ، روزسه شنبه دربيانيه اي سفرعمرو موسي را به عراق محكوم كرد.

سفر عمرو موسي در حالي صورت مي گيرد كه چندي پيش منابع آگاه عراقي ازقصد دبيركل اتحاديه عرب براي ملاقات با ديكتاتور سابق عراق درزندان به بهانه بحث و گفتگو درمورد شركت در طرح صلح آشتي ملي پرده برداشتند.

"عمروموسي" طي چند روز گذشته در اظهاراتي مدعي قريب الوقوع بودن شعله ور شدن آتش جنگ داخلي در عراق شد كه با واكنش تند گروه هاي عراقي روبرو شد .

يكي از رهبران برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با رد ادعاهاي "عمرو موسي" تاكيد كرد هيچ گونه درگيري داخلي ميان گروه هاي عراقي وجود ندارد و نيازي به برگزاري كنفرانس آشتي ملي وجود ندارد.