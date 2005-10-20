قهرماني ارم كيش در ديداري جنجالي / شن سا حاضر به ادامه بازي نشد/ پرسپوليس سوم شد

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي فوتسال جام رمضان ديشب درسالن دوازده هزار نفري ورزشگاه آزادي تهران با برگزاري ديدار رده بندي و فينال به پايان رسيد.



در ديدار رده بندي اين رقابتهاي تيم هاي استقلال و پرسپوليس به مصاف هم رفتند كه طي آن تيم فوتبال پرسپوليس موفق شد با نتيجه 8 بر3 استقلال را شكست داد و به مقام سوم اين رقابتها دست يافت.

پس از اين ديدار دو تيم شن سا و ارم كيش قم براي مشخص شدن قهرمان به مصاف هم رفتند. اين بازي تا ثانيه هاي پاياني با نتيجه 4 بر5 به سود شن سا درجريان بود كه داوراعلام يك ضربه پنالتي به سود ارم كيش كرد. اين ضربه را وحيد شمسايي به تير دروازه زد و دربرگشت خود او توپ را وارد دروازه كرد.

درحالي كه ازنظر قانوني خود بازيكن زننده ضربه نمي تواند توپ برگشتي را به گل تبديل كند اما منوچهر نظري داورمسابقه گل ارم كيش را پذيرفت تا بازي 5 بر5 مساوي شود.

پس ازاين اتفاق مديرعامل باشگاه شن سا به ميان ميدان آمد و نسبت به اين تصميم داوراعتراض كرد كه دراين بين صادق درودگررئيس كميته فوتسال نيز وارد ميدان شد و درگيري مختصري بين اين دو بوجود آمد. با اين اتفاق مسئولان تيم شن سا بازيكنانشان را از ادامه بازي منع كردند و مسئولان برگزاري مسابقات تيم ارم كيش را به عنوان قهرمان معرفي كردند.