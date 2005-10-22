نماينده مجلس: عملكرد مالي سازمان ملي جوانان در حال بررسي است

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود : تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان در حال انجام است و در اين ارتباط رحيم عبادي رييس قبلي سازمان ملي جوانان نيز چند مرتبه به كميسيون فرهنگي مجلس جهت پاسخگويي دعوت شده است .

وي گفت : حاج علي اكبري رييس سازمان ملي جوانان نيز چندين بار ضمن حضور در كميسيون فرهنگي مجلس به برخي نارسايي هايي كه از گذشته در سازمان ملي جوانان به خصوص در حوزه تشكل هاي غير دولتي بوجود آمده اشاره كرده است ، به گونه اي كه بر اساس گفته هاي وي ، كمك هاي مالي تنها به برخي از تشكل هاي غير دولتي اختصاص يافته است .

آرين منش با بيان اينكه روح حاكم بر فضاي سازمان ملي جوانان قبلي اسلامي نبوده افزود : تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان در حال انجام است تا علت برخي نارساييها مشخص گردد .

وي، به ارايه برنامه هاي رييس سازمان ملي جوانان اشاره كرد و گفت : اتخاذ سياست هاي فرهنگي اسلامي در حوزه جوانان و سياست گذاري در حل مسائلي و مشكلات جوانان همچون اشتغال ، ازدواج از جمله برنامه هاي ارائه شده رييس سازمان ملي جوانان فعلي در كميسيون فرهنگي مجلس بوده است .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه رييس سازمان ملي جوانان بر امر برنامه ريزي دقيق در حوزه اوقات فراغت جوانان و تربيت بدني تاكيد بسياري دارد ، گفت : بر اساس گفته هاي حاج علي اكبري ، قرار نيست كه سازمان مجري امور باشد بلكه نقش هماهنگ كننده و نظارت كننده دارد و تنها در اموري نقش اجرايي دارد كه متولي خاصي در كشور وجود نداشته باشد .