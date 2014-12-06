باید خود را برای ۲۰ سال مبارزه با آمریکا آماده کنیم نه مذاکره

محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش برخی از گروهها و افراد برای رفع حصر گفت: این اتفاقی که افتاده و فتنه ای که بپا شده یک عده استنباطشان این است موسوی و کروبی روبروی نظام ایستاده اند؛ اما اصلاح طلبان می خواهند بگویند اینها مقابل جمهوری اسلامی یعنی قانون و مقررات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایستاده اند و این تناقض ها هنوز برطرف نشده است؛ لذا این مطالبه رفع حصر اصلاح طلبان راه به جایی نمی برد و باید اول این مسئله روشن و معلوم شود چراکه اگر روبروی نظام ایستاده اند مسئله فرق می کند.

وزیر اسبق نفت، با بیان اینکه در قضایای فتنه صاحبان دم مدعی هستند، گفت: در ماجرای اغتشاشات خیابانی عده ای کشته شدند و لذا صاحبان دم مدعیان اصلی فتنه هستند.

وی با تاکید براینکه اگر ما خودمان را تابع نظام جمهوری اسلامی می دانیم باید از سهم خواهی پرهیز کنیم، گفت: ما باید بدانیم که کشورمان دشمن دارد و هزاران تیر فتنه به سمت ایران روانه می کنند و هرکسی بگوید سهمم را می خواهم بگیرم، باعث گرفتاری های اجتماعی برای کشور می شود و فکر نمی کنم موضوع فتنه با جریان های اجتماعی حل شود.

غرضی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای و تمرکز عمده دولت بر حوزه سیاست خارجی و مذاکرات، گفت: جو اجتماعی قبل از انتخابات ۹۲ بیش از هر چیز بر انرژی هسته ای متمرکز شده بود و روحانی هم از این قضایا استفاده کرد و گفت کدخدا را می بینم و مشکلات هسته ای را حل می کنم و با مانور بر این مسئله موقعیت اجتماعی خوبی نیز پیدا کرد؛ همین کار را هم دنبال کرد. چراکه نمی تواند از حرف خود برگردد و براساس قولی که داده است، به تکلیف خود عمل می کند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، افزود: برخی بر این تصور هستند که اگر توافق انجام شود ایران بهشت می شود و سیاستمداران نیز از این جو استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه چالش میان ایران و آمریکا رفع نخواهد شد، گفت: ۶۰ سال است میان ایران و آمریکا چالش وجود دارد. آنها علیه ما کودتا کردند، ما انقلاب کردیم، آنها جنگ راه انداختند، اما علی رغم این چالش ها امروز اعتبار ایران در منطقه و جهان بالا رفته است.

غرضی تصریح کرد: ایران به دنبال کسب قدرت سیاسی است و آمریکا نیز زیر بار این مسئله نمی رود بنابراین چالش میان دو کشور به این راحتی برطرف نمی شود و حداقل این چالش ۲۰ سال دیگر طول خواهد کشید؛ چراکه نه ایران دست از قدرت سیاسی خود در منطقه می کشد و نه آمریکا حاضر است این مسئله را بپذیرد.

وی با تاکید براینکه ایران باید قدرت سیاسی خود را روزبه روز وسیع کند تا دشمنان مجبور شوند با ما مذاکره کنند و ما را به عنوان قدرت سیاسی بپذیرند، خاطرنشان کرد: امروز ۱+۵ با ایران مذاکره نمی کند، بلکه داد می زند و بداخلاقی می کند. ایران هم از داد زدن از میدان به در نمی رود؛ چراکه ما با توپ و تانک هم عقب نشینی نکردیم؛ بنابراین باید خودمان را برای ۲۰ سال مبارزه دیگر آماده کنیم.