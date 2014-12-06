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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۸:۵۶

غرضی در گفتگو با مهر:

باید خود را برای ۲۰ سال مبارزه با آمریکا آماده کنیم نه مذاکره

باید خود را برای ۲۰ سال مبارزه با آمریکا آماده کنیم نه مذاکره

محمد غرضی با تاکید براینکه ایران به دنبال کسب قدرت سیاسی است و آمریکا نیز زیر بار این مسئله نمی رود، گفت: چالش میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داد و ما باید خود را برای ۲۰ سال مبارزه آماده کنیم.

محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش برخی از گروهها و افراد برای رفع حصر گفت: این اتفاقی که افتاده و فتنه ای که بپا شده یک عده استنباطشان این است موسوی و کروبی روبروی نظام ایستاده اند؛ اما اصلاح طلبان می خواهند بگویند اینها مقابل جمهوری اسلامی یعنی قانون و مقررات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایستاده اند و این تناقض ها هنوز برطرف نشده است؛ لذا این مطالبه رفع حصر اصلاح طلبان راه به جایی نمی برد و باید اول این مسئله روشن و معلوم شود چراکه اگر روبروی نظام ایستاده اند مسئله فرق می کند.

وزیر اسبق نفت، با بیان اینکه در قضایای فتنه صاحبان دم مدعی هستند، گفت: در ماجرای اغتشاشات خیابانی عده ای کشته شدند و لذا صاحبان دم مدعیان اصلی فتنه هستند.

وی با تاکید براینکه اگر ما خودمان را تابع نظام جمهوری اسلامی می دانیم باید از سهم خواهی پرهیز کنیم، گفت: ما باید بدانیم که کشورمان دشمن دارد و هزاران تیر فتنه به سمت ایران روانه می کنند و هرکسی بگوید سهمم را می خواهم بگیرم، باعث گرفتاری های اجتماعی برای کشور می شود و فکر نمی کنم موضوع فتنه با جریان های اجتماعی حل شود.

غرضی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای و تمرکز عمده دولت بر حوزه سیاست خارجی و مذاکرات، گفت: جو اجتماعی قبل از انتخابات ۹۲ بیش از هر چیز بر انرژی هسته ای متمرکز شده بود و روحانی هم از این قضایا استفاده کرد و گفت کدخدا را می بینم و مشکلات هسته ای را حل می کنم و با مانور بر این مسئله موقعیت اجتماعی خوبی نیز پیدا کرد؛ همین کار را هم دنبال کرد. چراکه نمی تواند از حرف خود برگردد و براساس قولی که داده است، به تکلیف خود عمل می کند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، افزود: برخی بر این تصور هستند که اگر توافق انجام شود ایران بهشت می شود و سیاستمداران نیز از این جو استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه چالش میان ایران و آمریکا رفع نخواهد شد، گفت: ۶۰ سال است میان ایران و آمریکا چالش وجود دارد. آنها علیه ما کودتا کردند، ما انقلاب کردیم، آنها جنگ راه انداختند، اما علی رغم این چالش ها امروز اعتبار ایران در منطقه و جهان بالا رفته است.

غرضی تصریح کرد: ایران به دنبال کسب قدرت سیاسی است و آمریکا نیز زیر بار این مسئله نمی رود بنابراین چالش میان دو کشور به این راحتی برطرف نمی شود و حداقل این چالش ۲۰ سال دیگر طول خواهد کشید؛ چراکه نه ایران دست از قدرت سیاسی خود در منطقه می کشد و نه آمریکا حاضر است این مسئله را بپذیرد.

وی با تاکید براینکه ایران باید قدرت سیاسی خود را روزبه روز وسیع کند تا دشمنان مجبور شوند با ما مذاکره کنند و ما را به عنوان قدرت سیاسی بپذیرند، خاطرنشان کرد:  امروز ۱+۵ با ایران مذاکره نمی کند، بلکه داد می زند و بداخلاقی می کند. ایران هم از داد زدن از میدان به در نمی رود؛ چراکه ما با توپ و تانک هم عقب نشینی نکردیم؛ بنابراین باید خودمان را برای ۲۰ سال مبارزه دیگر آماده کنیم.

کد مطلب 2435464

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