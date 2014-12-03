«تابور» در 15 شب ساخته شد/ تاثیر مثبت «هنر و تجربه» در زندگی فیلمسازان

به گزارش خبرگزاری مهر، مانی باغبان منتقد سینما در نشست نقد و بررسی فیلم «تابور» ساخته وحید وکیلیفر که یازدهم آذرماه در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: فیلم «تابور» به نظرم بهترین فیلم گروه «هنر و تجربه» است و متعلق به جریانی جد از دیگر جریان های سینما است.

وی ادامه داد: کارگردان در این فیلم حواسش بوده که چه کاری می خواهد انجام دهد و چه می خواهد و این نقطه مثبت قضیه است. با این وضعیت طبیعی است که این فیلم در غرب مورد استقبال قرار گیرد.

همچنین علی علایی منتقد سینما که اجرای این برنامه را نیز برعهده داشت در سخنانی بیان کرد: نفس اکران فیلم ها در گروه «هنر وتجربه» در زندگی حرفه ای فیلمسازان تاثیرات زیادی خواهد داشت. من با فیلمسازانی صحبت کرده ام که اکران نشدن فیلمهایشان باعث شده بود که روزهای سختی بر آنها سپری شود.

وحید وکیلیفر کارگردان فیلم «تابور» نیز یادآور شد: کسانی که به شکلی حرفهای فیلم میبینند با نگاهی به این فیلم رگههایی از فیلم های دیگر را میبینند و این مساله به نظرم ناخود آگاه است.

وکیلیفر با بیان اینکه اثر خود را در 15 شب فیلمبرداری کرده است با اشاره به انگیزه خود برای ساخت فیلم عنوان کرد: ما وقتی فیلمنامه را به عباس کیارستمی و سیف الله صمدیان ارایه کردیم از آنها بازخوردهایی گرفتیم که باعث شد برای ساخت فیلم مشتاقتر شویم.

در این جلسه محمد ربانی بازیگر «تابور» نیز توضیحاتی درباره بازی در این فیلم، ارائه داد.

در پایان جلسه نیز مسعودآب پرور که در این جلسه حضور داشت در سخنانی گفت: من به عنوان یک تماشاگر سعی کردم که با المان ها و فرمول هایی که خود فیلم ارایه می کند، حرکت کنم، البته من تاحدی نتوانستم با آخر فیلم کنار بیایم و با این بخش ارتباط برقرار نکردم.