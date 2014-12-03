به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی‌نژاد بعدازظهر چهارشنبه در مجمع عالی بسیج استان قم با اشاره به گسترش تفکر بسیج در دنیا اظهار کرد: باید برنامه ریزی و سازماندهی دقیقی داشته باشیم که بتواند این جمعیت ده‌ها میلیون نفری را ساماندهی کند.

وی تاکید کرد: رده‌های بسیج به عنوان یک مجموعه بزرگ و در هم تنیده باید در کنار هم جمع شوند و با گره زدن قلب‌های خود و بهره‌مندی از افراد فکور و متخصص، مجمع عالی بسیج را تشکیل دهند.

فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) استان قم ادامه داد: ما نیازمند به افرادی هستیم که دارای تفکر و خلاقیت باشند تا مجمع عالی بسیج استان پویایی کافی داشته باشد.

وی کنترل مستمر محیطی استان قم را یکی از اهداف شکل گیری مجمع عالی ذکر کرد و گفت: بسیج به عنوان موتور محرکه انقلاب اسلامی ابتدا باید محیط پیرامونی خودش را رصد کند تا بتواند در راستای اهداف تعیین شده حرکت کند.

سردار مهدوی‌نژاد گفت: فرهنگ‌سازی و نگاه تحولی در اقشار بسیج، توسعه تفکر شورایی برای افزایش مشارکت در بسیج، ایجاد وحدت و هم‌افزایی در اقشار مختلف، پرورش کادر مومن و انقلابی در طراز انقلاب اسلامی و ظرفیت‌سازی برای جذب حداکثری و ساماندهی همه وفاداران به نظام برای حضور در صحنه‌های مورد نیاز از دیگر اهداف تشکیل این مجمع است.

به گفته فرمانده سپاه استان قم همه ۲۰ قشر بسیج دارای شورای راهبردی هستند و ۸ کارگروه تخصصی برای این اقشار در استان شکل گرفته است.