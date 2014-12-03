محمد هادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور تیم ووشوی بانوان قم در لیگ بر‌تر کشور اظهار داشت: در سومین هفته رقابت‌های لیگ بر‌تر ووشوی بانوان کشور ظهر چهارشنبه با برگزاری ۳ مسابقه برگزار شد و تیم ووشوی بانوان قم برابر تیم هیئت ووشوی کرمانشاه مساوی کرد.

وی افزود: بانوان قمی که امسال برای نخستین بار در تاریخ ورزش قم، در بالا‌ترین سطح رقابتی ووشوی بانوان کشور به میدان رفته‌اند، در سومین مبارزه خود برابر تیم قدرتمند کرمانشاه به تساوی ۴ بر ۴ رسیدند.

دبیر هیئت ووشوی استان قم گفت: این شکست در شرایطی رقم خورد که بانوان ووشوکار قم در نخستین مبارزه خود در این رقابت‌ها با نتیجه ۸ بر یک برابر هیئت ووشوی اردبیل به پیروزی رسیدند و لیگ را با پیروزی آغاز کردند اما در هفته دوم، برابر دانشگاه آزاد تهران مغلوب شدند.

رشیدی بیان داشت: فاطمه رنجبر، زهرا مختاری، پروانه صادقی، خدیجه رضایی، نجلا حسینی، فرزانه ناصری و پریسا حیدری ترکیب سانداکاران قم را در لیگ بر‌تر تشکیل می‌دهند در حالی که خدیجه رضایی دارنده مدال طلای وسابقات ووینام جهان در فرانسه است.

وی عنوان کرد: در سایر مسابقات هفته دوم تیم هیئت ووشوی همدان ۶ بر ۳ برابر هیئت سیستان و بلوچستان شکست خورد و هیئت ووشوی اردبیل ۱۰ بر صفر مغلوب تیم سون هیل شد.

رشیدی خاطرنشان کرد: ووشوی بانوان قم با وجود اینکه از وجود نیروی انسانی خوبی بهره‌مند است اما به دلیل وجود موانع مالی هرگز نتوانسته بود در لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور حضور پیدا کند اما این هدف امسال محقق شد.