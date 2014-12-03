به گزارش خبرنگار مهر، غفور آقاجانلو ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزشهای همگانی افزود: کسی که اصول کمکهای اولیه را نمیداند برای کمک کردن دست به کار نشود چون با این کار نه تنها کمک نمیکند بلکه فرد مصدوم دچار مشکلات بیشتری میشود.
وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر استان زنجان آمادگی لازم را برای آموزش اصول امداد و نجات و کمک های اولیه را برای گروه های مختلف دارد.
آقاجانلو افزود: جمعیت هلالاحمر استان دورههای آموزشی برای تمام سنین را برگزار میکند و برای رانندگان یک دورههای آموزشی 8 ساعته برنامهریزی شده است که با این کار میتوان از تلفات زیاد جلوگیری شود.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان زنجان با بیان اینکه باید هماهنگیهای لازم برای طرح امداد و نجات زمستانی را جدی بگیریم، گفت: طرح زمستانی در پیش است و باید با برگزاری این جلسات هماهنگیهای بین دستگاههای مجری طرح انجام شود تا در مواقع حساس دچار مشکل نشویم.
آقاجانلو افزود: همه ارگانها و سازمانها اگر با جمعیت هلالاحمر همکاری کنند بهتر میتوان در مواقع حساس و حادثهها عمل کرد و مشکلات مواردی مانند انتقال بیماران و بانوان باردار در مناطق صعبالعبور، هماهنگیها جهت اسکان در راه مانگان و مسافران و طرح امداد و نجات زمستانی بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: بعضی از خودروها در زمستان از وسایل گرمایشی به غیر از بخاری خودرو استفاده میکنند که در اتوبوسها بیشتر مشاهده شده و حتی سابقه آتشسوزی هم وجود داشته است که باید از این کارها جلوگیری به عمل آید.
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