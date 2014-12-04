به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌سی، هشت روز بعد از حمله بزرگ سایبری به کمپانی سونی پیکچرز و در حالیکه ماموران تحقیق فدرال در حال بررسی مدارک بودند، این استودیوی هالیوودی هنوز هم برای بازگرداندن سیستم‌هایش به حالت اولیه در حال تلاش است.

بعضی از کارمندان سونی کامپیتوترهای جدید دریافت کردند چون کامپیوترهای قبلی‌شان بعد از حمله ویروس عجیب کاملا از کار افتاده بودند. مایکل لینتون و ایمی پاسکال مدیران سونی در نامه‌ای به کارمندان خود تایید کردند که مقدار زیادی از داده‌های محرمانه سونی دزدیده شده که اطلاعات کارمندان و مدارک تجاری نیز جزو آن‌‌ها بوده‌اند. آن‌ها هنوز مطمئن نیستند میزان اطلاعاتی که حمله‌کنندگان می‌خواهند یا ممکن است منتشر کنند چقدر است.

نگرانی‌های آن‌ها تاکید بیشتری بر جدیت این حمله دارد که به گفته متخصصان اولین حمله بزرگ به یک کمپانی آمریکایی است که از نرم‌افزارهای کاملا نابودکننده‌اي استفاده کرده که برای از کار انداختن کامل شبکه‌های کامپیوتری طراحی شده‌اند.

به گفته یکی از مسئولان رسمی امنیت ملی، ماموران تحقیق دولتی که اف‌بی‌آی مسئولیت هدایت‌شان را بر عهده دارد تا به حال چندین مظنون از جمله کره‌ شمالی در تحقیقات در نظر گرفته‌ شده‌اند. این‌ها بعد از این بود که اف‌بی‌آی به تجارت‌های آمریکایی درباره استفاده هکرها از نرم‌افزارهای زیان‌بار و نحوه دفاع در برابر آن‌ها هشدار داد. این اخطار می‌گفت که بعضی از نرم‌افزارهای استفاده شده توسط هکرها به زبان کره‌ای جمع‌آوری شده بودند، اما ارتباط احتمالی مستقیم با کره شمالی را مورد بحث قرار نداد.

کسانی که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته‌اند طی چند روز گذشته کپی‌های دیجیتال کیفیت بالای فیلم‌های هنوز اکران نشده سونی و همچنین اطلاعاتی درباره عملیات و کارمندان آن که به گفته خودشان پراهمیت بوده را روی اینترنت و در دسترس همگان قرار داده‌اند. فیلم موزیکال جدید سونی یعنی «آنی» که قرار است روز نوزدهم ماه دسامبر در ایالات‌متحده اکران شود روز سه‌شنبه در یکی از وبسایت‌های دانلود غیرقانونی محبوب قرار گرفته بود. فیلم جدید جنگ جهانی دوم برد پیت با عنوان «غضب» نیز از دیگر فیلم‌های نشت داده شده بود.

دنیل کلمنز مدیر اجرایی کمپانی امنیت سایبری پکت‌نینجاز گفت که تمامی فایل‌های منتشر شده را بررسی کرده و تایید کرد که همه از کمپانی سونی دزدیده شده‌اند. او گفت که قراردادهای تجاری و همچنین شماره‌های تامین اجتماعی، اطلاعات حقوقی و پزشکی کارمندان کمپانی را پیدا کرده است و این خطری بزرگ است.

مسئول رسمی سازمان امنیت ملی ایالات‌متحده که درخواست کرد هویتش فاش نشود گفت که تحقیقات هنوز در مراحل اولیه خود هستند و هیچ مظنون مشخصی پیدا نشده است. سایت تکنولوژی ری‌کود روز بیست و هشتم نوامبر گزارش داده بود که کمپانی سونی به دنبال این است که بفهمد آیا کره شمالی برای انتقام فیلم «مصاحبه» این حمله را ترتیب داده یا خیر. این فیلم کمدی که قرار است روز بیست و پنجم ماه دسامبر در ایالات‌متحده و کانادا اکران شود درباره نقشه سی‌آی‌ای برای به قتل رساندن کیم جونگ-اون رهبر کره شمالی است. پیونگ‌یانگ در نامه‌ای که در ماه ژوئن به بان کی‌مون دبیر ارشد سازمان ملل نوشت، این فیلم را یک اعلان جنگ خواند.