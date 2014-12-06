آمار جدید تشکیل تعاونی/ درخواست تعاونی مستغلات افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار اعلام کرد: بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان خراسان رضوی با تعداد 29 تعاونی تعلق دارد و در استان قم طی این ماه هیچ تعاونی ثبت نشده است.

بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آبان ماه سال جاری 265 تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده که تعداد کل اعضاء تعاونی ها 4 هزار و 353 نفر و تعداد فرصت شغلی 3 هزار و 367 نفر با سرمایه اولیه حدود 18 میلیارد ریال است.

همچنین بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های صنعت و کشاورزی با 86 و 63 واحد هستند. بر اساس این گزارش، تعاونی های مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار با یکهزار و 318 نفر و صنعت با 638 نفر دارای بیشترین اعضا است.

بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های صنعت با یکهزار و 61 نفر است. در این گزارش عملکرد دو ماهه مهر و آبان با یکدیگر مقایسه شده که تعداد تعاونی های ثبت شده در آبان ماه سال جاری (265 واحد) در مقایسه با ماه گذشته (280 واحد)، کاهشی معادل 5 درصد دارد؛ همچنین تعداد اعضاء افزایشی معادل 10 درصد و فرصت شغلی کاهشی معادل 9 درصد را به همراه دارد.