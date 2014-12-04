شناسایی یک گونه جدید پرنده در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 1997، پرنده ای در جنگلهای سولاویز اندونزی مشاهده شد که در ابتدا تصور می شد یک مرغ مگس خوار خاکستری است Muscicapa griseisticta اما با گذشت زمان و تحقیقات بیشتر ثابت شد که در واقع آن پرنده گونه ای کاملا جدید از مرغ مگس خوار است.

مرغ مگس خوار رگه دار سولاویزی نامی بود که برای این گونه جدید از پرندگان Muscicapa sodhii توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه پرینستون میشیگان و موسسه تحقیقات اندونزی انتخاب شد.

پروفسور برتون معتقد است که با توجه به توصیف و شناسایی 98 درصد از پرندگان جهان کشف یک گونه جدید خیلی به ندرت اتفاق می افتد.

مهمترین مشخصاتی که این پرنده را به عنوان گونه ای جدید معرفی می کند صدای آن در حین آواز خواندن، مدل پرها، فرم بدن و در مجموع تفاوت های ژنتیک آن است .

البته اندازه بالها و دم این پرنده نسبت به گونه مشابه کوتاهتر بوده وقلاب منقار تیز تری دارد. پرهای این پرنده در ناحیه گردن و زیر گلویش خالدار و صورت پهن تری نسبت به مرغ مگس خوار خاکستری دارد.

البته تحقیقات بر روی DNA این گونه نشان می دهد که تشابه زیادی با مرغ مگس خوار قهواه ای تایلندی دارد و علت شناسایی دیرهنگام این پرنده به عنوان یک گونه جدید و اشتباه شدن آن با مرغ مگس خوار خاکستری از سال 1997 فاصله بسیار زیاد آن با مرغ مگس خوار قهوه ای تایلندی بوده است.