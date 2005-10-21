عربستان سعودي جشنهاي خيريه برگزار كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، هيئت كمك رساني مسلمانان جهان سومين جشن خيريه خود را با حضور معاون ساختماني مكه مكرمه عبد الله بن داوود الفايز، ديروز و همزمان با نيمه ماه مبارك رمضان در مكه مكرمه برگزاركرد.

دبيركل اين هيئت دكتر احمد بن نافع مورعي، درسخنراني به مناسبت اين جشن گفت: فعاليتهاي اين دفتر و طرحهاي آن به منظور حمايت مالي و معنوي از خانواده هاي عربستان سعودي صورت مي گيرد.

اين مراسم و طرحها به منظور كمكهاي مالي به نيازمندان، زنان بيوه، يتيمان و درماندگان درخارج و در داخل كشور صورت مي گيرد .

امسال ماه رمضان در عربستان همراه با تغيير وتحولات عديده اي درمسجد الحرام و مسجد النبي و درخيابانهاي اطراف آن صورت گرفت كه چهره اين منطقه را دگرگون كرده است. كمك به نيازمندان و مستضعفان با همت و ياري عده زيادي از مردم و سازمانهاي خيريه انجام شد .

گستردن سفره هاي افطاري، كمك به نيازمندان و فقراء داخل و خارج از كشور، برآوردن نيازهاي ميليونها نفر از مردم كه در وضع بد و نابسامان اقتصادي به سر مي برند، از برنامه هاي اين ماه در عربستان است .

درراستاي مسائل پيش آمده، دبيركل وزارت امور اسلامي و اوقاف و ارشاد شيخ عبد العزيز خضيري تصريح كرد: 10 نفر از نژادهاي مختلف از طريق دفتر اين سازمان به اسلام روي آوردند كه ما را بسيار خرسند كرد، چرا كه توانستيم چهره واقعي اسلام را آنگونه كه هست و شايسته آن است، نشان دهيم .

دبيركل اين وزارتخانه اعلام كرد: سازمان وزارت امور اسلامي و اوقاف و ارشاد عربستان، روزانه 2000 نفر روزه دار را درمسجد يكي از شهرهاي اين كشور افطار مي دهد . سخنراني، درسهاي ديني و كلاسهاي قرآن به همراه برگزاري مسابقات رمضاني از اقدامات اين ماه به شمار مي رود.