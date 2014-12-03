مهاجرت چهارمحالی ها به اصفهان دلیل اصلی افزایش تعداد بازنشستگان استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دادخواه ظهر امروز در همایش سراسری هم اندیشی روسای کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: هم اکنون بیمه شدگان در این استان از طریق ۴۳ شعبه اصلی، ۲۳ شعبه اقماری و ۱۳ کارگزاری انواع خدمات بیمه ای را دریافت می کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش خدمات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در استان اصفهان بیش از ۱۹۶ هزار بازنشسته مستمری دریافت می کنند که با احتساب خانوار بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر هستند.

دادخواه به تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون همکاری و همراهی و تعامل خوبی بین اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان و بیمه شدگان ، نمایندگان مجلس، فرمانداران و مدیران اجرایی استان برقرار است.

وی به دریافت لیست الکترونیکی ۱۱۱ هزار کارگاه در این استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه از مهر ماه امسال ۱۰۰ درصد کارگاه های تحت پوشش این سازمان حق بیمه کارکنان خود را از طریق اینترنتی و غیر حضوری اعلام می کنند.

دادخواه به افزایش بیمه پردازان در استان و افزایش وصولی های حق بیمه اشاره کرد و گفت: امسال شاهد رشد ۹ درصدی بیمه شدگان اصلی و ۶ درصدی بیمه شدگان تبعی در استان اصفهان بوده ایم.



وی همچنین خبر از افزایش ۱۰ درصدی بازنشستگان این استان داد و گفت: مهاجر پذیری استان اصفهان به ویژه از استان های چهارمحال بختیاری خوزستان از جمله دلایل رشد بازنشستگان بوده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان به ۱۹ میلیارد تومان صرفه جویی در ۲۸۰۰ مقرری بگیر از محل قطع من غیر حق در ۸ ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: در سال جاری از محل قطع مستمری من غیر حق ماهیانه ۲ میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

دادخواه به احداث ساختمان جدید نجف آباد اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود ساختمان شعبه و درمانگاه نجف آباد در هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسد.