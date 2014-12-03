به گزارش خبرگزاری مهر، سید نصرالله سجادی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهارات اخیر کی روش درمورد کسری بودجه و احتمال نتیجه نگرفتن در بازی های جام ملت های آسیا گفت: این مباحث پیش از بازی های جام جهانی توسط ایشان و مسئولان فدراسیون مطرح شد که آن زمان هم دیدیم تمام اردوهای آنها در زمان خود برگزار شد.

سجادی ادامه داد : من فکر می کنم آقای کی روش در این شرایط باید بیشتر درخصوص موضوعات فنی اظهار نظر کند و به جای کی روش مسئولان فدراسیون به مسائل بودجه ای بپردازند.

معاون وزیر ورزش در ادامه تخصیص های بودجه ای به فدراسیون های ورزشی را چنین توضیح داد : پیش از سال 93 با 47 فدراسیون تفاهم نامه های مالی را در 7 محور روشن و صریح به امضاء رساندیم که یکی از بند های آن مربوط به برگزاری اردوهای آماده سازی و بند دیگری هم مربوط به مسائل اداری و پشتتیبانی است .

سجادی گفت: بودجه ای که به فدراسیون فوتبال تخصیص داده شد و به امضای طرفین هم رسید از تمام فدراسیونهای مابیشتر بوده است حتی از فدراسیون کشتی ، مبلغی معادل 8 میلیارد و 550 میلیون تومان بود که با توجه به جام جهانی و اهمیت آن قبل از سه ماه اول امسال، هشت میلیارد آن تاکنون پرداخت شده است ضمن اینکه ازآنها درمورد میزان کسب درآمدشان نیز سوال کردیم که اعلام کردند ما می توانیم 70 میلیارد تومان در امد داشته باشیم و امضای انها موجود است.

دکتر سجادی افزود : به غیر از رقم تخصیصی وزارت ورزش و جوانان و درآمد خود فدراسیون، 6 میلیون دلار هم فیفا به فدراسیون فوتبال داده است . به این ترتیب برابر با تفاهم نامه ای که به امضای خود اقای کفاشیان هم رسیده است کار مدیریت بودجه ای باید توسط خود مسئولان فدراسیون اعمال شود و اگر این عزیزان نمی توانند این ارقام را مدیریت کنند ما می توانیم در این زمینه هم به آنها کمک کنیم.

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با توضیح اینکه به تمامی فدراسیون ها بودجه هایی که مقرر کرده بودیم تخصیص داده شده و هیچ یک تاکنون اعتراضی نداشته اند اظهار داشت: تنها فدراسیونی که در آستانه برگزاری یک رویداد بزرگ معترض می شود فدراسیون فوتبال است.

دکتر سجادی گفت: فدراسیون والیبال یا فدراسیون کشتی با توجه به تعداد اعزام ها و نتایجی که کسب می کنند در مورد بودجه معترض نیستند و تنها فدراسیون فوتبال است که بالاترین درآمد و بیشتر بودجه تخصیصی راهم دارد اما همیشه معترض است؟ والیبال و کشتی در بالاترین رده جهانی حضور دارد ولی معترض نیست

نصرالله سجادی با بیان اینکه جای تعجب است که به جای مسئولان فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی معترض است اظهار داشت: در خصوص این مسائل باید رئیس فدراسیون اظهار نظر کند نه سرمربی تیم ملی فوتبال. من توصیه می کنم اگر مشکل فنی وجود دارد آن را پای بودجه و اعتبار نگذارند. به نظرم فرافکنی نکنند مثل همین موضوع را هم زمان جام جهانی راه انداختند و جالب اینکه هم اردوی افریقای جنوبی هم اردوی اروپا و هم اردوی برزیل را رفتند وزارت به فدراسیون ها کمک می کند ولی وظیفه ندارد تمام هزینه های ان ها را تقبل کند.

معاون وزیر افزود : طبق قانون ما وظیفه نداریم همه بودجه را به فدراسیون بدهیم بلکه در قانون به صراحت کلمه کمک به فدراسیون ذکر شده است. این در حالی است که تا امروز تمامی فدراسیون ها 60 درصد از بودجه تخصصی خود را کسب کرده اند و تا پایان آذرماه 15 درصد دیگر را دریافت خواهند کرد. البته لازم است متذکر شوم بودجه تخصیصی بر اساس میزان فعالیت فدراسیون ها به آنها اختصاص یافته است.

دکتر سجادی گفت : الان تکلیف رقم هایی که فدراسیون از فیفا گرفته اند هنوز مشخص نیست و کادر فنی ضعف های خود را برای دستکاری افکار عمومی متوجه دیگران می کند و این خوب نیست.

معاون وزیر ورزش و جوانان درباره اینکه گفته می‌شود وزارت با فدراسیون فوتبال مهربان نیست اظهار داشت: نمی دانیم غیر از این هشت میلیارد چه باید می کردیم فوتبال بیش از نود درصد پولش را گرفته است و تنها 500 میلیون از ان باقی مانده است به نظرم این رفتارها و صحبت ها مناسب نیست و بهتر است مسئولیت کارهایمان را قبول کنیم.