حرکت نمادین روسای جمهور سه کشور برای استحکام همکاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم نمادین، پس از گشایش خط راه آهن ترانزیتی شرق دریای خزر انجام گرفت. این خط اهن ۹۲۰ کیلومتری به عنوان کریدور ریلی شمال به جنوب از شهر اوزن در قزاقستان تا شهر گرگان در استان گلستان ساخته شده است.

با این خط آهن، مسیر حمل و نقل تجارت جهانی میان شرق (از چین تا آسیای مرکزی) و غرب جهان (بویژه اروپای غربی) حدود ۱۰ هزار کیلومتر راه زمینی کاهش یافت.

وزرای راه کشورهای ایران، ترکمنستان و قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و عمان در این مراسم حضور داشتند.