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۱۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۵

پیچ یکی از ریل های آهنی سف شد/

حرکت نمادین روسای جمهور سه کشور برای استحکام همکاری ها

حرکت نمادین روسای جمهور سه کشور برای استحکام همکاری ها

اینچه برون - روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان روز چهارشنبه به نشانه تقویت پیوند و استحکام بیش از پیش همکاریها و روابط مشترک و در حرکتی نمادین، پیچ یکی از ریل های خطوط آهنی را سفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم نمادین، پس از گشایش خط راه آهن ترانزیتی شرق دریای خزر انجام گرفت. این خط اهن ۹۲۰ کیلومتری به عنوان کریدور ریلی شمال به جنوب از شهر اوزن در قزاقستان تا شهر گرگان در استان گلستان ساخته شده است.

با این خط آهن، مسیر حمل و نقل تجارت جهانی میان شرق (از چین تا آسیای مرکزی) و غرب جهان (بویژه اروپای غربی) حدود ۱۰ هزار کیلومتر راه زمینی کاهش یافت.

وزرای راه کشورهای ایران، ترکمنستان و قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و عمان در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 2435637

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