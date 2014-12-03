مدیر کل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور علیرضا حاجیان زاده مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در محل کانون ضمن تقدیر از خدمات طیب ملکی پور مدیرسابق، حسین علیجانی به عنوان مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین معرفی شد.

کانون پرورشی استان مرکز تولید ایده شود

در این مراسم حسین علیجانی مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گفت: امروز باید کانون پرورشی استان به مرکز تولید ایده برای کودک و نوجوان تبدیل شود و این مهم با همدلی و همراهی همه محقق می شود.

وی افزود: کانون محل رویش فرزندانی است که چون گل دارای زیبایی و طراوت خاصی هستند و همه ما وظیفه داریم این آینده سازان را بدرستی تربیت کنیم.

مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: قزوین در گذشته یکی از مراکز علمی، فقهی، فلسفی و کلامی دنیای اسلام بوده لذا برای احیاء پیشنیه قزوین همه باید تلاش کنیم تا نسلی تربیت شود تا بتواند ادامه دهنده این شکوه تاریخی و علمی باشد.

این مسئول ادامه داد: بر همین اساس و در سطحی کلان مانند دبیرخانه انقلاب اسلامی نقش تربیت کودکان و تامین آینده ای روشن ایران اسلامی را بر عهده دارد.

حسین علیجانی فارغ التحصیل رشته روابط عمومی از دانشگاه فرهنگ و هنر تهران و از هنرمندان و نویسندگان استان قزوین است که سوابق مدیریتی و اجرایی نیز در پرونده کاری خود دارد.