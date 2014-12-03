  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ آذر ۱۳۹۳، ۲۱:۳۱

پوشش امدادی مراسم اربعین در کربلا/ آماده باش امدادگران

پوشش امدادی مراسم اربعین در کربلا/ آماده باش امدادگران

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از پوشش امدادی مراسم اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند با اشاره با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری بر مشارکت همه جانبه دستگاههای اجرائی در برگزاری هر چه اشکوهتر مراسم اربعین حسینی گفت : در لبیک به فرمان حضرت آقا برای برگزاری هر باشکوه تر مراسم( اربعین امام حسین (ع) ) تدابیر ویژه ای توسط سازمان امداد و نجات هلال احمر اندیشیده شده و مذاکرات خوبی با طرف های عراقی داشته ایم .

وی با اشاره به اقدامات سازمان امداد و نجات خاطر نشان کرد: ترتیبی اتخاذ شده تا در مسیر منتهی به کربلای معلی در هر 5 کیلومتر از مسیر پیاده روی زائران، تیمهای امداد و نجات با تجهیزات کامل حاضر و به ارائه خدمات به این عزیزان بپردازند .

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر جلسه هفته گذشته خود با مسئولان عراقی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: در سفر یک روزه ای که به کربلای معلی داشتیم ، تمهیدات لازم برای استقرار نیروهای امدادی فراهم شد و همکاری بسیار مناسبی را از طرف مسئولان عراقی شاهد بودیم .

کولیوند افزود: در تمام استانهای مرزی منتهی به کربلای معلی نیز تدابیر لازم اتخاذ شده و علاوه بر یگانهای عملیاتی امدادی، یگانهای پشتیبان هوائی نیز به همراه بالگرد های سازمان در محل مستقر خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: امدادگران هلال احمر آماده هستند تا در اجرای فرمان مقتدای خود در خدمت زائران گرانقدر حرم امام حسین (ع) باشند.

کد مطلب 2435724
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها