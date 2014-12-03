پوشش امدادی مراسم اربعین در کربلا/ آماده باش امدادگران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند با اشاره با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری بر مشارکت همه جانبه دستگاههای اجرائی در برگزاری هر چه اشکوهتر مراسم اربعین حسینی گفت : در لبیک به فرمان حضرت آقا برای برگزاری هر باشکوه تر مراسم( اربعین امام حسین (ع) ) تدابیر ویژه ای توسط سازمان امداد و نجات هلال احمر اندیشیده شده و مذاکرات خوبی با طرف های عراقی داشته ایم .

وی با اشاره به اقدامات سازمان امداد و نجات خاطر نشان کرد: ترتیبی اتخاذ شده تا در مسیر منتهی به کربلای معلی در هر 5 کیلومتر از مسیر پیاده روی زائران، تیمهای امداد و نجات با تجهیزات کامل حاضر و به ارائه خدمات به این عزیزان بپردازند .

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر جلسه هفته گذشته خود با مسئولان عراقی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: در سفر یک روزه ای که به کربلای معلی داشتیم ، تمهیدات لازم برای استقرار نیروهای امدادی فراهم شد و همکاری بسیار مناسبی را از طرف مسئولان عراقی شاهد بودیم .

کولیوند افزود: در تمام استانهای مرزی منتهی به کربلای معلی نیز تدابیر لازم اتخاذ شده و علاوه بر یگانهای عملیاتی امدادی، یگانهای پشتیبان هوائی نیز به همراه بالگرد های سازمان در محل مستقر خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: امدادگران هلال احمر آماده هستند تا در اجرای فرمان مقتدای خود در خدمت زائران گرانقدر حرم امام حسین (ع) باشند.