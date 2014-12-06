بهبود فشار آب در اردبیل نیازمند اصلاح شبکه است

عبدالحسین حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه عمودی سازی در اردبیل گفت: به همین دلیل امروز شاهد رشد قابل توجه ساخت و ساز آپارتمان هایی هستیم که حداقل در چهار طبقه و بیشتر احداث می شوند.

وی در خصوص راهکار رفع فشار پایین آب در طبقات بالای ساختمان ها اضافه کرد: باید شبکه آب و فاضلاب توسعه یابد تا نیاز جدید را پاسخ دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان معتقد است این مهم به ویژه در بافت فرسوده شهری که لوله کشی در تناسب با ساخت و ساز و مقدار تراکم عمودی نیست، اهمیت ویژه دارد.

وی با ابراز گلایه از عملکرد شورای شهر اردبیل و بی توجهی سه ساله نسبت به تعیین تکلیف تبصره سه مبنی بر اخذ هزینه توسعه شبکه از متقاضی اضافه کرد: با وجود اینکه این تبصره در اغلب استان ها مصوب شده اما در اردبیل طی سه سال طرح آن در شورای شهر نتیجه ای حاصل نشده است.

حسن زاده در بیان علت بالاتکلیفی این طرح در شورای شهر اردبیل ضافه کرد: نظر شورا بر این است که این موضوع فشار مالی به سازنده و مالک تحمیل می کند در حالی که بر اساس تبصره سه مالک ۵۰ درصد حق انشعاب را برای هر طبقه پرداخت می کند که به اندازه یک هزارم رقم ساختمان است.

وی معتقد است این هزینه کرد در جهت رفاه خود مالک است و در ادامه مشکلاتی مثل قطعی آب و کاهش محسوس فشار آن در طبقات دوم به بعد احساس نخواهد شد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان تاکید دارد که تصویب این تبصره در واقع الزام قانونی ایجاد می کند و پیمانکار ملزم به پاسخگویی به شورا خواهد بود.

وی در خصوص واگذاری انشعابات مسکن مهر به واگذاری ۱۴ هزار انشعاب از ۱۷ هزار مورد اشاره کرد، بیان داشت: مابقی واحدهای مسکن مهر در قالب پروژه های پیله سحران، شام اسبی و مسکن مهر مشگین شهر و پارس آباد باقی مانده است.

حسن زاده تاکید کرد: در واگذاری انشعابات مسکن مهر مشکلی نداریم و به محض تکمیل ساختمان ها واگذاری صورت می گیرد.