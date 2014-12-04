۱۳ آذر ۱۳۹۳، ۹:۵۹

برگزیده عکس های خبری ۱۳ آذر ۹۳

تصاویر برگزیده امروز را با حمله انتحاری به منزل سفیر ایران در یمن شروع می کنیم. همچنین تصاویری از تولد پانداهای دوقلو، حرکات نمایشی جوانان سعودی و یک خرچنگ دریایی غول پیکر را خواهیم دید.

مردم و ماموران امداد در جستجوی قربانیان حمله انتحاری در مقابل منزل سفیر ایران در صنعا هستند. ۳ تن در این حادثه کشته شدند. (Reuters)

تصویری از ۲ بچه پاندای تازه متولد شده در باغ وحش واکایاما در غرب ژاپن.  (AFP)

گئورگی هاگز، پدر کریکت باز ۲۵ ساله استرالیایی که پس از اصابت توپ به پسرش در حین بازی جان خود را از دست داد، زیر تابوت پسرش گریه می کند. (AP)

این هم تصویری از یک صندلی یخ زده در بوداپست مجارستان. (Reuters)

یک داوطلب اندونزیایی در حال جمع کردن زباله از سطح رودخانه سیلیوونگ در شهر جاکارتا است. به دنبال وقوع سیل هفته گذشته، بیش از هزار سرباز و داوطلب، ۸۰ تن زباله از سطح این رودخانه جمع آوری کردند. (Reuters)

یک سنجاب خاکستری مشغول جمع آوری برگ های خشک برای لانه اش در پارکی در کاراواگیوی ایتالیاست. (Solent News)

جوانان عرب در شهر تبوک عربستان، در حال انجام حرکات نمایشی با یک خودروی تویوتا هستند. (Reuters)

یک غواص آمریکایی، خرچنگی غول پیکر را در سواحل کالیفرنیای آمریکا پیدا کرده است. (Barcroft USA)

یک پلیس زن افغان در مراسمی در یک مرکز آموزش نیروهای پلیس در شهر هرات شرکت کرده است. (Getty)

شادی پس از گل دیدیه دروگبا مهاجم تیم چلسی در بازی مقابل تاتنهام هاتسپور در ورزشگاه استمفورد بریج شهر لندن. این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود چلسی به اتمام رسید. (Zuma)

 

 

